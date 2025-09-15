2.5萬人丟飯碗！川普政府大刀砍聯邦雇員　法院裁定違法

▲ 川普上任後推動聯邦瘦身計畫，裁撤大量雇員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦法官12日做出裁決，認定川普政府今年2月大規模解雇2.5萬名試用期聯邦雇員的行政命令違法，但基於最高法院近期判例，並未下令復職被解雇員工。

根據《路透》，舊金山聯邦地方法院法官阿爾蘇普（William Alsup）在判決書中明確指出，美國人事管理局（OPM）2月以績效不佳為由，指示各政府機構大量解雇試用期員工的做法明顯違法。這項爭議性政策影響約2.5萬名試用期聯邦雇員，其中多數年資不滿1年，但也包含部分在新職位任職的資深員工。

阿爾蘇普寫道，若依照常理，他會撤銷人事管理局的違法指令並消除其後果，使當事人回到原先狀態，讓被解雇的員工重返崗位，但最高法院已透過緊急摘要明確表態，將推翻司法部門干預行政機關人事任免的裁決。

最高法院今年4月已暫緩阿爾蘇普先前就此案發出的初步禁制令，該禁制令要求6個政府機構在訴訟期間重新雇用1.7萬名員工。法官認為，由於政府改組期間，許多被解雇員工已找到新工作，如今下令復職已不切實際。

儘管如此，阿爾蘇普仍下令包括國防部、退伍軍人事務部、農業部、能源部、內政部和財政部在內的19個政府機構，須在11月14日前更新相關員工檔案，並禁止繼續執行人事管理局的解雇指示。

美國政府雇員聯合會（AFGE）主席凱利（Everett Kelley）聲明指出，「這項裁決清楚表明，數千名試用期員工遭到不當解雇，揭露了政府仰賴的虛假紀錄，並要求政府告訴被不當解雇的員工，人事管理局解雇他們的理由是錯誤的。」白宮目前則未對此作出回應。