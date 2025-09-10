公園拉單槓被絆倒！手搖飲大亨「半癱+語言障礙」　獲國賠162萬

▲男子吊單槓卻慘摔，最高法院判准國賠162萬餘元確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

在百貨公司設櫃的某手搖飲廖姓營運總裁，2022年5月間下午4點多，在台中市某公園內拉單槓，結果因周邊設計不良，廖男遭平台邊緣絆倒，腦部摔傷，經過治療後仍有左側輕癱併構音障礙（發音不準、咬字不清等語言障礙）。廖男提出國賠訴訟，請求台中市府養工處賠償500萬元。最高法院審理後，判准國賠162萬餘元確定。

廖男起訴指出，他在2022年5月間某個下午4點多，前往台中市西屯區的潮洋公園拉單槓，結果因為單槓平台過於狹窄，跟旁邊的排水溝還有17公分高低落差，又無任何防護設施。結果他落地時，遭平臺邊緣水泥磚塊絆倒，重心不穩身體朝後仰倒，後腦撞擊平臺邊緣水泥磚塊。

廖男被送醫治療時，診斷為左側硬腦膜下血腫、創傷性右側蜘蛛膜下腔出血。經多次手術治療後，仍遺有左側輕癱併構音障礙之傷害，日常生活無法自理，需全日專人照護。廖男認為台中市政府養護工程處在管理公用設施上有疏失，因此起訴請求國家賠償500萬元。

法院審理時，養工處辯稱，單槓屬成人體健設施，目前我國並無相關設置場地的規定。且該單槓的平台長度及寬度充足，周圍設有緣石，全區加裝軟墊，做為緩衝安全措施，足供從事單槓活動，所以養工處對單槓設置並無欠缺，拒絕賠償。一審法院採信養工處說詞，駁回廖男請求。廖男上訴第二審。

不過，高等法院台中分院二審卻出現不同認定，台中高分院認為，雖然我國對於成人單槓設置並無相關規定，但參考歐洲標準委員會（CEN，成員包含法國、德國、英國等33個歐洲國家之國家標準機構）編製之戶外健身器材標準相關規定，單槓周邊應該有1.5公尺以上的活動區域，相關規定台灣應可適用。

台中高分院勘驗現場照片後，發現該單槓前方活動區域約僅50至75公分，與歐洲標準委員會1.5公尺以上的活動區域有明顯差距，因此台中高分院認為養工處確實有疏失。但考量廖男當時已年逾70歲，使用該單槓時，未能充分考量自身年紀及身體狀況，又逕採背對排水溝拉單槓，也有過失，因此台中高分院認為廖男須自負50％過失責任。再審酌廖男身為某餐飲公司營運總裁，以及受傷的狀況，二審改判准國賠162萬9,120元。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴確定。