國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭飛機別亂洗手！專家揭「比不洗還髒」內幕　茶水咖啡別碰

▲專家不建議飲用機上咖啡或茶，因為熱水來源與洗手台相同，可能藏有病菌。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

出國搭飛機，最怕遇到機上「看不見的危險」，就是細菌。許多人習慣上完飛機廁所就到洗手台清潔，但專家卻警告，這個動作可能比不洗還糟，因為飛機上的水源並不總是乾淨，甚至可能帶有大腸桿菌。

根據《華盛頓郵報》採樣調查，飛機廁所內最髒的地方竟然不是馬桶，而是洗手台的水龍頭與把手。雖然清潔人員會定期處理馬桶，但門鎖、門把、龍頭這些高頻接觸的區域，往往成為細菌溫床。

2017 年一項研究發現，航班上的冰塊中帶有超過 50 種細菌；2019 年紐約城市大學亨特學院更檢測出，多家航空公司機上供水含有大腸桿菌。由於水源與儲存設備未必符合衛生標準，專家建議：機上的茶與咖啡最好別喝，洗手也別直接用水槽水。

食品安全專家 Hutchings 說：「肥皂加乾淨的水當然最好，但如果水源不安全，還不如用酒精乾洗手。」

機上防菌 4 招

專家建議旅客上機後可以採取以下防護措施：

  1. 隨身攜帶乾洗手、消毒濕紙巾，取代洗手台用水。
  2. 選靠窗座位，減少與走道乘客接觸。
  3. 登機後先擦拭桌板、扶手、螢幕，降低手部沾染細菌風險。
  4. 保持氣流流通，打開頭頂出風口，避免空氣滯留。

專家提醒，雖然細菌不見得立刻讓人染病，但若感染腸胃炎或呼吸道疾病，很可能毀掉整趟旅行。隨身一瓶乾洗手，才是出國途中最實用的防護小物。

09/14 全台詐欺最新數據

機票怎麼買最划算？專家揭5大省錢技巧

機票怎麼買最划算？專家揭5大省錢技巧

想要買到便宜機票並非難事，Google 推出的 機票搜尋與比價平台、Google Flights給出的第一建議就是「保持彈性」。Google Flights產品部門主管拜爾斯（James Byers）表示，旅行日期若能避開週末與旅遊旺季，往往能省下可觀費用，「不要把行程綁死在某一天，即便前後調整一兩天，也能有很大差別。」

女老師猝死　琉球國中現況曝

女老師猝死　琉球國中現況曝

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起

