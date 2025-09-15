女老師猝死　琉球國中現況曝

▲琉球國中是島上唯一的國中，共有194位學生，9個班級以及19位老師。（圖／CTWANT提供）

回憶起琉球國中已故戰友莊佳樺老師的身影，阿邦（40歲）並不後悔為她作證，卻沒有想到此舉會惹火校長蘇傳桔。莊佳樺職業災害給付官司勝訴後，蘇傳桔多次明指或影射阿邦上法庭作偽證，弔詭的事，當時阿邦很懊悔沒有錄到音，沒想到事後不只一位同仁已經替他錄下，阿邦也苦笑表示「這樣也大概可以知道目前校內的氛圍如何了」。

本刊9月9日抵達琉球，前往島上唯一的國中「琉球國中」，該校共有194位學生，9個班以及19位老師。9月份的琉球海水依舊蔚藍，整個琉球也因開學而不再過份擁擠。不過，同樣伴隨開學而來的，是另一份不為人知的無奈。

阿邦（40歲）曾是莊佳樺班上的副導，兩人同在2018年進入琉球國中任教，因此2人間也擁有難以言喻的革命情感。回憶起莊師的身影，阿邦臉上滿是不捨，「莊師是名十分用心的老師，凡事親力親為，當年被他帶過的班級都是校內分數最高的」，談到這位戰友，他滿口讚揚。

▲投訴人阿邦回憶曾經的戰友莊佳樺，他滿口稱讚，誇她不僅親力親為，被帶過的班也是成績最高的。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

不過，阿邦傾吐「判決出來後，校長蘇傳桔就一直覺得我做偽證」，監察院也展開調查，蘇傳桔因而在今（2025）年4月底被教育處約談。沒想到，回來以後蘇傳桔直接公然在5月初的主管會報上連名帶姓指控阿邦作偽證，由於阿邦沒參加那場會報，所以是由前去開會的另名同仁來詢問、關懷他，他才知曉此事。

後續，蘇傳桔在5月9日的擴大導師會報上再度重提有人在法庭作偽證。阿邦坦言，很後悔當時沒有錄音，沒想到當天下午就有其他老師跑來問我需不需要錄音檔，甚至還不只一位。阿邦也苦笑地說，這樣也大概可以知道目前校內的氛圍如何了。

阿邦與記者分享錄音檔，可以聽見蘇傳桔說「109年有個老師過勞死，結果這件事情紛紛擾擾到現在，那你說我會不會害怕，我為什麼要害怕？我又沒有違法，讓我更覺得莫名其妙的是，還有人在做偽證……」透過手機撥放出來的聲音，聽起來泰然自若，彷彿一位年輕老師生命的消逝，竟與身為一校之長的他毫不相干。

▲阿邦為莊佳樺出庭作證以後，遭到校長蘇傳桔連番指控、影射其作偽證，令阿邦不堪其擾。（圖／翻攝自蘇傳桔個人網頁）

荒謬的故事並沒有就此畫上句點，蘇傳桔於5月中再度被監察院約談，後續他在5月23日向全校發出一封公開信，信裡除了解釋當時校內關於老師出勤相關制度的問題外，又提及阿邦提供偽證的相關指控，寫道「某位老師提供的不實證詞」。

據了解，監察院目前針對屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉及莊老師案等相關陳情案件仍在進行調查中，由於案件尚未調查完畢，因此無法得知關於此案調查的具體內容，但預計最快將於10月底至11月初調查完畢，屆時也會對外公佈調查結果。

對此，琉球國中校長蘇傳桔表示，相關案情仍在調查中，等法定程序告一段落能告知時再說清楚。

屏東教育處副處長吳佩珊則表示，確實聽說琉球國中疑似職場霸凌相關訊息，但尚未看到正式文件，如果收到就會開始調查作業。她呼籲，各校校長都應該落實友善職場，畢竟老師是教學現場重要的夥伴，學校端應該是要合作的，才能更加愉快，教育現場也還是有很多正面的議題，她期待可以看到越來越正面的教育現場。

