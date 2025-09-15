　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女老師猝死　琉球國中現況曝

琉球國中是島上唯一的國中，共有194位學生，9個班級以及19位老師。（圖／黃威彬攝）

▲琉球國中是島上唯一的國中，共有194位學生，9個班級以及19位老師。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

回憶起琉球國中已故戰友莊佳樺老師的身影，阿邦（40歲）並不後悔為她作證，卻沒有想到此舉會惹火校長蘇傳桔。莊佳樺職業災害給付官司勝訴後，蘇傳桔多次明指或影射阿邦上法庭作偽證，弔詭的事，當時阿邦很懊悔沒有錄到音，沒想到事後不只一位同仁已經替他錄下，阿邦也苦笑表示「這樣也大概可以知道目前校內的氛圍如何了」。

本刊9月9日抵達琉球，前往島上唯一的國中「琉球國中」，該校共有194位學生，9個班以及19位老師。9月份的琉球海水依舊蔚藍，整個琉球也因開學而不再過份擁擠。不過，同樣伴隨開學而來的，是另一份不為人知的無奈。

阿邦（40歲）曾是莊佳樺班上的副導，兩人同在2018年進入琉球國中任教，因此2人間也擁有難以言喻的革命情感。回憶起莊師的身影，阿邦臉上滿是不捨，「莊師是名十分用心的老師，凡事親力親為，當年被他帶過的班級都是校內分數最高的」，談到這位戰友，他滿口讚揚。

投訴人阿邦回憶曾經的戰友莊佳樺，他滿口稱讚，誇她不僅親力親為，被帶過的班也是成績最高的。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

▲投訴人阿邦回憶曾經的戰友莊佳樺，他滿口稱讚，誇她不僅親力親為，被帶過的班也是成績最高的。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

不過，阿邦傾吐「判決出來後，校長蘇傳桔就一直覺得我做偽證」，監察院也展開調查，蘇傳桔因而在今（2025）年4月底被教育處約談。沒想到，回來以後蘇傳桔直接公然在5月初的主管會報上連名帶姓指控阿邦作偽證，由於阿邦沒參加那場會報，所以是由前去開會的另名同仁來詢問、關懷他，他才知曉此事。

後續，蘇傳桔在5月9日的擴大導師會報上再度重提有人在法庭作偽證。阿邦坦言，很後悔當時沒有錄音，沒想到當天下午就有其他老師跑來問我需不需要錄音檔，甚至還不只一位。阿邦也苦笑地說，這樣也大概可以知道目前校內的氛圍如何了。

阿邦與記者分享錄音檔，可以聽見蘇傳桔說「109年有個老師過勞死，結果這件事情紛紛擾擾到現在，那你說我會不會害怕，我為什麼要害怕？我又沒有違法，讓我更覺得莫名其妙的是，還有人在做偽證……」透過手機撥放出來的聲音，聽起來泰然自若，彷彿一位年輕老師生命的消逝，竟與身為一校之長的他毫不相干。

阿邦為莊佳樺出庭作證以後，遭到校長蘇傳桔連番指控、影射其作偽證，令阿邦不堪其擾。（圖／翻攝自蘇傳桔個人網頁）

▲阿邦為莊佳樺出庭作證以後，遭到校長蘇傳桔連番指控、影射其作偽證，令阿邦不堪其擾。（圖／翻攝自蘇傳桔個人網頁）

荒謬的故事並沒有就此畫上句點，蘇傳桔於5月中再度被監察院約談，後續他在5月23日向全校發出一封公開信，信裡除了解釋當時校內關於老師出勤相關制度的問題外，又提及阿邦提供偽證的相關指控，寫道「某位老師提供的不實證詞」。

據了解，監察院目前針對屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉及莊老師案等相關陳情案件仍在進行調查中，由於案件尚未調查完畢，因此無法得知關於此案調查的具體內容，但預計最快將於10月底至11月初調查完畢，屆時也會對外公佈調查結果。

對此，琉球國中校長蘇傳桔表示，相關案情仍在調查中，等法定程序告一段落能告知時再說清楚。

屏東教育處副處長吳佩珊則表示，確實聽說琉球國中疑似職場霸凌相關訊息，但尚未看到正式文件，如果收到就會開始調查作業。她呼籲，各校校長都應該落實友善職場，畢竟老師是教學現場重要的夥伴，學校端應該是要合作的，才能更加愉快，教育現場也還是有很多正面的議題，她期待可以看到越來越正面的教育現場。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
惡霸校長3／校長疑用權力整老師　考績、監視器、校事會議都成武器
娛樂報報／是元介現蹤東區！與經紀人老婆吃晚餐全程「公私不分」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310
可能有颱風！　最快生成時間曝
快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到
LIVE／柯文哲到了！　交保撤銷重新開庭
「國民岳母」應曉薇女兒現身！甜美發早餐畫面曝
陳曉東貼文消失了！　幫于朦朧發聲「坦蕩蕩這麼難嗎」疑遭撤下
中獎發票5情況竟領不了！　中千萬也一樣
快訊／上班注意！　國1事故塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到

羈押庭10點重開！「國民岳母」應曉薇女兒甜美發早餐畫面曝

LIVE／柯文哲、應曉薇交保遭撤銷　北院重新開庭調查

快訊／上班注意！　國1事故塞爆

女老師猝死　琉球國中現況曝

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

台電標案爭議！　預算暴增65億遭疑護航廠商

石麗君夫妻180萬交保！　「美濃大峽谷案」王姓承租人遭聲押禁見

高市議員前特助涉「美濃大峽谷」案！石麗君夫妻遭拘提漏夜複訊

快訊／三重店面大火　火勢狂燒到3樓！…消防員搶救中

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【我怎麼起飛了】騎士煞車被後車追撞 竟釀成連環碰撞！

快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到

羈押庭10點重開！「國民岳母」應曉薇女兒甜美發早餐畫面曝

LIVE／柯文哲、應曉薇交保遭撤銷　北院重新開庭調查

快訊／上班注意！　國1事故塞爆

女老師猝死　琉球國中現況曝

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

台電標案爭議！　預算暴增65億遭疑護航廠商

石麗君夫妻180萬交保！　「美濃大峽谷案」王姓承租人遭聲押禁見

高市議員前特助涉「美濃大峽谷」案！石麗君夫妻遭拘提漏夜複訊

快訊／三重店面大火　火勢狂燒到3樓！…消防員搶救中

台積電跌5元至1255　台股翻黑挫逾30點

Audi A6 e-tron旅行車試駕！流線跑格、空間實用新美學　不再有旅程焦慮

台首見機器人帶動「娛樂治療」　專家：結合AI可提升精神照護

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

可能有颱風！　最快生成時間曝

TikTok「不賣就禁」期限逼近！　川普放話：看中國要怎麼做

伊林名模林嘉綺難得放閃14年老公！公園遛狗被拍「0偽裝氣場全開」

快訊／交保遭撤銷發回！　柯文哲一早現身北院報到

羈押庭10點重開！「國民岳母」應曉薇女兒甜美發早餐畫面曝

社會熱門新聞

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

無照21歲男掛假牌拒檢　載18歲女自撞雙亡

快訊／上班注意！　國1事故塞爆

議員前特助涉美濃大峽谷案！漏夜複訊

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

石麗君夫妻180萬交保！　「美濃大峽谷案」王姓承租人遭聲押禁見

羈押庭10點重開　應曉薇女兒庭外發早餐

快訊／柯文哲一早現身北院報到

萬丹紅豆剛播種　綠鬣蜥入侵成危機

高雄美濃坑洞2怪手回填廢棄物　環保局扣留開罰900萬

三重店面大火　火勢狂燒到3樓！

景美夜市海產店遭8+9索保護費　警方回應了

北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢

LIVE／柯文哲、應曉薇交保攻防　北院重新開庭

更多熱門

相關新聞

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

本刊2021年5月18日揭露，屏東縣琉球國中的代理音樂老師莊佳樺師被重如山的工作量逼到猝死，校長蘇傳桔卻否認此事。事發以後，莊母向勞保局申請職業災害給付，但勞保局駁回。所幸，去年（2024）8月13日，高雄高等行政法院判決，勞工局須重新審查此案，最後莊母也成功拿到職業災害給付。孰料，在此案出庭作證的琉球國中代理教師阿邦（化名），卻成了蘇傳桔的霸凌對象。

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起

飯店毛巾別亂丟！日本超嚴格住房禮儀曝光

飯店毛巾別亂丟！日本超嚴格住房禮儀曝光

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA...她心寒

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA...她心寒

關鍵字：

周刊王莊佳樺琉球國中

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

人找到了！夫妻檔協作南三段失聯8天　今自行下山平安返回部落

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面