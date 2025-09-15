　
社會焦點 保障人權

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

2020年底，琉球國中代理教師莊佳樺被海量工作逼到過勞猝死，但校長蘇傳桔卻否認此事。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

▲2020年底，琉球國中代理教師莊佳樺被海量工作逼到過勞猝死，但校長蘇傳桔卻否認此事。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

圖文／CTWANT

本刊2021年5月18日揭露，屏東縣琉球國中的代理音樂老師莊佳樺師被重如山的工作量逼到猝死，校長蘇傳桔卻否認此事。事發以後，莊母向勞保局申請職業災害給付，但勞保局駁回。所幸，去年（2024）8月13日，高雄高等行政法院判決，勞工局須重新審查此案，最後莊母也成功拿到職業災害給付。孰料，在此案出庭作證的琉球國中代理教師阿邦（化名），卻成了蘇傳桔的霸凌對象。

莊佳樺離世以後，家屬曾向勞動部勞工保險局申請職業災害給付，而在調閱了莊師的健保就醫紀錄以及相關資料，並送請職業醫學科學醫師審查以後，勞保局認為莊師並非過勞死，因此僅按普通疾病死亡辦理。莊母不服，申請審議、提起訴願以後均遭勞動部駁回，萬念俱灰之下，莊母選擇提起行政訴訟。

在歷經3年的官司以後，高等行政法院認為，勞保局調閱的琉球國中工時表中，莊師於7時20分為工時起點，晚上則計至晚上7時與事實不符，根據證人證述以及各項對話紀錄顯示，莊老師實際到校時間為上午7時，晚上甚至經常10時至11時才會離開學校。

根據判決書，莊佳樺不只要帶領直笛隊，還需要兼任家政課，同時還要應付導師工作，甚至還要到天南國小教音樂課。（圖／本刊資料照）

▲根據判決書，莊佳樺不只要帶領直笛隊，還需要兼任家政課，同時還要應付導師工作，甚至還要到天南國小教音樂課。（圖／資料照／CTWANT提供）

此外，莊師不只需要上音樂課，還需要帶領直笛隊並且兼任家政課程，同時還要應付導師工作，甚至還須至天南國小教授音樂課程，高等行政法院也認為，勞保局的計算明顯有誤，單從莊師發病前2個月的平均超時工時，保守估計高達80小時47分，但高等行政法院強調實際情況遠超於此。

根據《勞動基準法》第30條，勞工每週正常工時不得超過40小時，以此來看，估計莊師猝死前2個月，每月工時總計超過240小時，以每月20個工作天來看，莊師每天平均需要工作12小時，而這僅僅只是在保守估計的情況下。

高等行政法院宣判，勞保局針對該案不予核給職業災害死亡補償給付之原處份，未依職權調查證據及未依正確之工時計算，就送請職業醫學科醫師審查屬違法行為，因此應該撤銷原訂處分，並重新根據事實完成實質審查。

據了解，莊母後續已經成功申請到職業災害死亡給付，她也由衷地感謝願意曾擔任莊師班上副導的琉球國中代理老師阿邦願意出面作證，只是沒想到這場噩夢竟沒有就此結束，甚至因為這次的作證，導致阿邦被校長蘇傳桔給徹底盯上。

琉球國中代理老師阿邦為死去的戰友莊佳樺出庭作證後，遭到校長蘇傳桔屢屢針對。（圖／黃威彬攝）

▲琉球國中代理老師阿邦為死去的戰友莊佳樺出庭作證後，遭到校長蘇傳桔屢屢針對。（圖／CTWANT提供）

記者試圖聯繫莊母詢問近況，但莊母透過阿邦向記者轉達，每次收到這樣的訊息都令他感到心碎無比，並指出要從過往的悲傷中走出，真的很艱難，如今的她還在沉痛中，只希望可以把心情歸於平靜，因此暫時無法接受採訪以及公開發言。

莊母至今似未能走出喪女的沈重打擊，也無法認同當初校方處理的方式，判決確定之後很長一段時間完全拒絕跟女兒舊同事及琉球國中有所聯繫，也婉拒思念莊師的學生希望能到老師塔前致意的請求。在檢察院介入調查此案時，莊母一度也不願出面接受監委訪談，只表示希望一切歸於平靜。

對此，琉球國中校長蘇傳桔表示，相關案情仍在調查中，等法定程序告一段落能告知時再說清楚。

屏東教育處副處長吳佩珊則表示，確實聽說琉球國中疑似職場霸凌相關訊息，但尚未看到正式文件，如果收到就會開始調查作業。她呼籲，各校校長都應該落實友善職場，畢竟老師是教學現場重要的夥伴，學校端應該是要合作的，才能更加愉快，教育現場也還是有很多正面的議題，她期待可以看到越來越正面的教育現場。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

才女老師每日工時12小時猝死　同事作證卻遭校長霸凌

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

加護病房每天都在上演生離死別故事！奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金透露，一名五十多歲罹患漸凍症的父親，全身癱軟只能靠呼吸器維生，唯一能動的部位只有眼睛，與陪伴在旁的二十多歲兒子，只能透過注音板與父親用眨眼的方式逐字拼音對話，未料有天父親竟拚出「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ（拔掉）」2字，讓兒子在震撼與心碎中，點頭答應父親的最後心願。

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起

飯店毛巾別亂丟！日本超嚴格住房禮儀曝光

飯店毛巾別亂丟！日本超嚴格住房禮儀曝光

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA...她心寒

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA...她心寒

女童臉上有小腫塊醫師認定父母施暴　病逝僅19月大

女童臉上有小腫塊醫師認定父母施暴　病逝僅19月大

關鍵字：

周刊王莊佳樺琉球國中

讀者迴響

