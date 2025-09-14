1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

▲女子在1天內吃下21根香蕉，當天晚上就昏迷倒地。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「東西吃過量是危險的喔！」一名女網友分享，她曾經三餐把香蕉當正餐吃，1天之內就吃了21根，結果當天深夜就昏迷倒地，事後更被醫師警告「已經鉀中毒了」、「這樣倒地很容易出事」。文章一出，許多網友也提醒，「過量食用也可能導致血糖出問題」、「高血鉀不是開玩笑的」。

該名女網友在Dcard以「香蕉吃到過量昏倒」為題發文，表示最近香蕉價格已變便宜，1根換算下來只要2、3元，剛好她看到人分享說只吃香蕉當三餐吃，加上自己食量大、想省餐費，她便打算執行這個計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說到，某天她在1餐吃下7根大的香蕉，1天之內就吃了21根，沒想到當天深夜因身體不適醒來時，才起身下床不到1分鐘就失去意識，直接昏過去、倒地不起，等醒過來已發現頭上撞了個大包，腦袋也很昏昏沉沉的。

原PO指出，後來她將這件事轉述給主治醫師，對方一聽便驚呼「妳一天內吃了21根？」「這當然會出事啊！鉀離子濃度過高，已經鉀中毒了」、「這就跟喝水喝過量同個道理，妳沒聽過水中毒嗎」、「而且妳昏倒時，身邊沒人嗎？這樣倒地很容易出事，很多因腦部撞擊就成了重傷或死亡主因，反而不是因為中毒」。

對此，原PO也提醒，香蕉本身是很營養的水果，但任何東西在短時間內大量攝取，都可能危及健康，「攝取任何食物，要適可而止喔！每個人的身體狀況不同，不是1天內別吃超過21根就好。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「香蕉超甜！吃2根就差不多會很膩了吧」、「感覺有點像吃6個統一布丁結果昏睡」、「猴子可能都不敢這樣吃」、「我有一天吃10根，連續抽筋一個星期」、「請問哪邊可以買到這麼便宜的香蕉」、「有心臟病、腎臟病、糖尿病或免疫系統下降的人這樣吃直接傷害身體，因為高血鉀不是開玩笑的」、「在臨床上能夠看到不少因為這種因為食物、藥物、保健品攝取過量導致中毒的案例」、「水果過量很容易糖尿病甚至洗腎」、「香蕉含糖同時也是碳水化合物，過量食用也可能導致血糖出問題」。

延伸閱讀

▸ 給婆婆2萬元孝親費「偷打8折」尪怒提離婚 媳婦：我少給點有什麼錯？

▸ 「搖一搖」約會釀悲劇！男子車內發生關係後猝死 女子未報警離場還帶走手機

▸ 原始連結