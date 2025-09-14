　
柯克遭槍殺！遺孀淚吻亡夫告別　不停說「我愛你」心碎一幕曝光

▲▼ 美國總統川普的盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊過是，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）強忍悲痛送最後一程。（圖／翻攝自IG／mrserikakirk）

▲艾瑞卡靠在靈柩上啜泣與亡夫告別，握著亡夫的手，不斷反覆深情傾訴「我愛你」。（圖／翻攝自IG／mrserikakirk）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普的盟友、保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）10日遭槍殺，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）強忍悲痛送丈夫最後一程。根據艾瑞卡13日在社群媒體Instagram發布的照片與影片，可見她就靠在靈柩上啜泣與亡夫告別，並在最後一次親吻丈夫的手時，反覆低語「我愛你」。

紐約郵報報導，在艾瑞卡13日分享的12張照片與影片之中，第一張就是柯克抱孩子開心站在她身旁的模樣，他也是照片中唯一笑著看向鏡頭的人。但下一張照片就是艾瑞卡靠在柯克的靈柩旁，長髮散落，與平時形象截然不同，握著亡夫已泛黃的手，不斷反覆深情傾訴「我愛你」，並在俯身輕吻丈夫手背的同時給他最後一個擁抱，哽咽地說「我愛你，願上帝保佑你」。

▲▼ 美國總統川普的盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊過世，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）強忍悲痛送最後一程。（圖／翻攝自IG／mrserikakirk）

▲▼ 遺孀艾瑞卡強忍悲痛送亡夫最後一程。（圖／翻攝自IG／mrserikakirk）

▲▼ 美國總統川普的盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍擊過世，遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）強忍悲痛送最後一程。（圖／翻攝自IG／mrserikakirk）

這篇貼文至今獲得超過550萬個讚，留言數衝破21萬則。她在這篇貼文中提到，「他們不會曉得他們在這位妻子心中點燃了什麼……你們所有人永遠別想忘記我的丈夫，我會確保這一點」。

影片也記錄了靈柩被運送上空軍二號專機，在川普總統下令降半旗致敬下運回亞利桑那州的過程。

在這前一天，艾瑞卡12日首度針對丈夫槍擊身亡一事發表談話，「丈夫為了我、為了國家、為了我們的孩子獻出生命」，她將持續丈夫的使命。

柯克和現年36歲的艾瑞卡2021年結婚，兩人育有一名3歲女兒和1歲兒子，曾獲2012年亞利桑那州小姐（Miss Arizona USA）頭銜，也創立非營利組織Everyday Heroes Like You，長期陪伴在丈夫身邊，跟隨丈夫出席多場校園活動。

▼艾瑞卡發布的照片與影片中，可見她就靠在靈柩上啜泣與亡夫告別，並在最後一次親吻丈夫的手時，反覆低語「我愛你」。

09/13 全台詐欺最新數據

