生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

刺殺柯克的嫌犯「是22歲學生」　她曝代價：特別恨利用年輕人的人

 ▲▼槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透）

▲槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國保守派評論員、被稱為川普盟友的右翼政治活動家柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（UVU）演講時，遭槍殺身亡，22歲嫌犯泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）已經落網。財經網美胡采蘋在臉書上發文表示，22歲的年輕人，在他不了解自己做了什麼的年紀，做了必須付出很大代價的事情，「所以我特別恨那些利用年輕人的人」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上有感而發，一個22歲的年輕人，在根本還不了解自己到底做了什麼的年紀，做了必須付出很大代價的事。她說，所謂的代價並不是刑期或將來要失去自由的時間，而是當這個年輕人未來有了家庭、孩子、事業、摯愛等，才會領悟到自己在22歲那年，以義憤之名，奪走了爸爸、丈夫、理念倡議者的人生。

胡采蘋認為，當這個年輕人再大一點後，或許才會意識到自己在22歲那年是犯了多大的錯誤、傷害了多少人，甚至不知自己將來會多後悔，「所以我特別恨那些利用年輕人的人」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「22歲夠大了，犯錯就是該付出代價，立場不同不代表就有權奪取對方的性命，在自由的國家裡，奪取他人性命是要付出代價的」、「除了人命，更大的代價是美國社會更加撕裂、對立和仇恨」、「他不會有這些機會了，他的父母要傷心一輩子，而他還以為自己是什麼偉人」、「那些利用年輕人的人，真的會有報應」。也有網友表示，「我不認為已經22歲然後會開槍殺人的人會後悔」、「這個我持不一樣的看法，他不會變的」。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係
暗罵陳智菡又秒刪　江和樹道歉：小編發的
快訊／氣象署發布海嘯消息
快訊／俄羅斯7.4強震！　發布「海嘯威脅」
持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷
不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作：引起吵架的都不做了
Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Charlie KirkTyler Robinson柯克羅賓森胡采蘋

