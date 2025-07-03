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桃園青年局職涯四階段整合計畫　產官學攜手打通學子求職路

▲桃園青年局職涯四階段整合計畫

▲桃園青年局職涯整合計畫。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化青年銜接職場的實力，桃園市政府青年事務局推出「職涯四階段整合計畫」，以「探索、體驗、對接、精進」為主軸，串聯校園、企業與育成資源，協助青年認識自我、累積實作經驗、對接產業、精進技能，建立清晰可行的發展路徑，培育具備即戰力的新世代職場人才。

市府青年局2日指出，該計畫整合多項職涯服務與輔導措施，透過政策引導與資源整合，逐步建構桃園青年專屬的職涯支持鏈。「學研並進、職向桃園」計畫結合13所大專校院與在地企業合作推動實習制度，鼓勵學生參與職場實作、提升產業理解。

「職感青年、築夢桃園」計畫安排學生進入企業現場進行參訪與實作，拓展職涯視野與實務經驗。合作對象涵蓋中華電信、邁特電子、祥儀企業、華城電機、中華航空、家樂福、國泰人壽等，產業橫跨電信、製造、航空、零售與保險領域。

「求職應援、相約桃園」媒合平台持續彙集職缺資訊與徵才活動，促進青年與企業雙向對接。目前參與企業包括研華科技、中國信託、誠品生活、友達光電、Garmin、微星科技、台灣大哥大等，涵蓋科技、通訊、金融與服務等產業。暑期另推出生成式AI系列課程，如「從圖像到虛擬人：AI短影音動畫入門班」及「生成式AI × 設計 × 提案全能班」，加強視覺傳達與數位內容創作實力。

▲桃園青年局職涯四階段整合計畫

數位精進方面，也辦理「數位人才培育工作坊」，邀請業師教授人工智慧、混合實境（MR）、網頁設計與辦公自動化等課程，結合理論與實務操作。7月推出Python基礎入門、生成式AI、Excel、PowerPoint、R語言進階實作及AI Agent等數位技能課程，協助青年掌握實用工具，提升數位素養與職場競爭力。

局長侯佳齡表示，職涯發展須結合理論學習與實作體驗，青年局將持續導入趨勢技術與職場實務課程，整合教育與產業資源，提供青年從探索到就業的全程支持，也歡迎全臺青年來桃園學習、實習、就業，讓桃園成為實現職涯夢想的最佳起點。

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