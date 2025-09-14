Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

▲Swatch推出「WHAT IF…TARIFFS?」限量錶，諷刺川普及美國政府。（圖／翻攝Swatch官網，下同）



記者張靖榕／綜合報導

瑞士鐘錶品牌Swatch日前推出一款限量版手錶，以幽默方式回應美國總統川普（Donald Trump）對瑞士製產品課徵39％懲罰性關稅的政策，引發話題。這款名為「WHAT IF…TARIFFS?（如果…關稅？）」的特別版手錶，不僅設計諷刺，更成為瑞美關稅爭端中的一項創意抗議。

Swatch這款手錶於本周三在瑞士獨家發售，售價為139瑞士法郎（約新台幣5,286元），錶盤將數字「3」與「9」對調，象徵川普於8月1日宣布對瑞士進口商品徵收的39％關稅。手錶背蓋的電池槽上還印有放大的百分比符號「%」，進一步強化諷刺意涵。

Swatch表示，這項設計是「正面挑釁」，旨在喚起瑞士政府的警覺，並促使其爭取更公平的貿易協議。品牌發言人透過電子郵件回應CNBC時指出：「挑釁以正面的方式進行，是Swatch的DNA。我們希望這次的行動不會持續太久，而是越短越好。」並補充，一旦美國調整關稅政策，該款手錶將立即停售。

根據Swatch官網資料，截至12日這款手錶已全數售罄。部分地區甚至出現交貨延遲的情況，顯示消費者反應熱烈。

川普政府的關稅政策引發瑞士政府與業界高度關切。瑞方原預期美國稅率會比照歐盟與英國等主要貿易夥伴、落在10％至15％之間，如今卻面臨39％的高稅率打擊。美國商務部長霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）日前受訪時則表示，雙方「很可能會達成協議」。

受到此次關稅影響最深的是瑞士鐘錶與奢侈品產業，這些產業對美國市場高度依賴。根據瑞士鐘錶工業聯合會數據，美國是瑞士鐘錶最大海外市場，2024年出口總額高達43.7億瑞士法郎。

Swatch此次推出的「WHAT IF…TARIFFS?」手錶，屬於品牌「WHAT IF…」系列的一部分。該系列過去多以色彩繽紛、設計大膽聞名，定價通常落在100瑞士法郎左右。這次借勢回應國際貿易爭議，不僅延續品牌風格，也成功引發市場共鳴。