國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普一封信喊話北約！他已準備對俄重大制裁　但2前提必須先達成

▲▼美國總統川普提及駐韓美軍基地的土地所有權。（圖／路透）

▲川普13日表示，他已經準備對俄羅斯實施重大制裁，但有2大前提。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普1月上任後，積極促進烏俄戰爭停火，但至今未獲具體成果。川普13日表示，他已經準備對俄羅斯實施重大制裁，前提是所有北約成員必須一致行動，包含全面停止購買俄羅斯石油，若有國家繼續依賴俄羅斯石油，只會削弱對俄的談判籌碼，並指出北約若對中國課徵50至100%關稅，將能更快結束俄烏戰爭，因為中國對俄羅斯有相當程度的掌控力。

川普13日在網路社群平台Truth Social以「致所有北約國家和全世界的一封信」為題，表示他已準備好對俄羅斯實施重大制裁，但前提是所有北約成員必須一致行動，包含所有北約國家都同意並開始制裁俄羅斯、全面停止購買俄羅斯石油，「某些國家仍在購買俄羅斯石油，令人震驚，這嚴重削弱了你們對俄羅斯的談判籌碼」。

川普也建議，北約應共同對中國商品徵收50至100%關稅，直到俄烏戰爭結束。他認為，中國對俄羅斯有相當程度的掌控力，高額的關稅可以打破這一層依賴，並加速終結俄烏戰爭。

川普也重申，這場戰爭不是他的責任，如果當時是他當總統，戰爭根本不會開始，「這是前總統拜登跟烏克蘭總統澤倫斯基的戰爭」，他站出來是為了盡快結束這場戰爭，拯救俄烏成千上萬軍民的生命。

川普也警告，如果北約國家不遵循他的建議，不僅是在浪費他的時間，也在浪費美國的金錢與精力。

09/11 全台詐欺最新數據

最新研究「這睡姿」助大腦排毒！　專家：可預防記憶力衰退
快訊／高鐵驚傳「行動電源起火」車廂竄濃煙　乘客遭燙傷
川普一封信喊話北約！
Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝
知名烘焙坊驚傳倒閉！　負責人夫妻「人間蒸發」

美媒《華爾街日報》撰寫社論，認為美國當地缺乏電池工廠設備技術人力，急需擴大臨時工作簽證制度，以吸引外國投資與專業人才。

