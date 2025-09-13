川普一封信喊話北約！他已準備對俄重大制裁　但2前提必須先達成

▲川普13日表示，他已經準備對俄羅斯實施重大制裁，但有2大前提。（圖／路透）



記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普1月上任後，積極促進烏俄戰爭停火，但至今未獲具體成果。川普13日表示，他已經準備對俄羅斯實施重大制裁，前提是所有北約成員必須一致行動，包含全面停止購買俄羅斯石油，若有國家繼續依賴俄羅斯石油，只會削弱對俄的談判籌碼，並指出北約若對中國課徵50至100%關稅，將能更快結束俄烏戰爭，因為中國對俄羅斯有相當程度的掌控力。

川普13日在網路社群平台Truth Social以「致所有北約國家和全世界的一封信」為題，表示他已準備好對俄羅斯實施重大制裁，但前提是所有北約成員必須一致行動，包含所有北約國家都同意並開始制裁俄羅斯、全面停止購買俄羅斯石油，「某些國家仍在購買俄羅斯石油，令人震驚，這嚴重削弱了你們對俄羅斯的談判籌碼」。

川普也建議，北約應共同對中國商品徵收50至100%關稅，直到俄烏戰爭結束。他認為，中國對俄羅斯有相當程度的掌控力，高額的關稅可以打破這一層依賴，並加速終結俄烏戰爭。

川普也重申，這場戰爭不是他的責任，如果當時是他當總統，戰爭根本不會開始，「這是前總統拜登跟烏克蘭總統澤倫斯基的戰爭」，他站出來是為了盡快結束這場戰爭，拯救俄烏成千上萬軍民的生命。

川普也警告，如果北約國家不遵循他的建議，不僅是在浪費他的時間，也在浪費美國的金錢與精力。