馬德里酒吧爆炸影片曝！　21人受傷

| Madrid, 13 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital.— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 13, 2025
El suceso tuvo lugar… pic.twitter.com/41HQ9CeX9S
記者張靖榕／綜合報導
西班牙馬德里（Madrid）一間酒吧13日驚傳爆炸事件，造成21人受傷，其中3人傷勢嚴重，爆炸原因目前尚未釐清。事故現場位於首都馬德里的瓦耶卡斯（Vallecas）地區，爆炸威力強大，導致酒吧結構損毀與街道混亂。
▲西班牙馬德里酒吧爆炸。（圖／路透）
綜合法新社與路透社報導，馬德里緊急救援中心稍早在社群平台X上發布消息指出，事發現場可見酒吧天花板部分坍塌，磚瓦與建築碎片散落一地。爆炸也波及酒吧正門，使其大門受損變形，店外路面佈滿玻璃碎片。
在救難人員到場後，立即動用擔架將多名傷者撤離現場。馬德里緊急單位表示，已對21名傷者提供現場緊急救治，其中3人傷勢評估為「嚴重」，另有2人情況「有可能很嚴重」。
- Explosion in Madrid Bar Injures 21 People— The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025
According to La Razón, an explosion occurred at Mis Tesoros bar in Madrid, Spain. Authorities report that 21 people were injured, with three in critical condition.
The cause of the explosion remains unknown. pic.twitter.com/0PxtNs49Yz
目前搜救單位已出動嗅探犬及空拍機進行後續搜索行動，以確認是否仍有人受困於瓦礫堆中。
當局尚未公布此次爆炸的具體原因，調查單位正就事故成因展開全面調查。事故也引發當地民眾關注，目擊者在社群媒體上傳畫面顯示，爆炸瞬間引起大量濃煙與恐慌，一度導致附近交通中斷。
