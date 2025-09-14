　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬德里酒吧爆炸影片曝！　21人受傷

記者張靖榕／綜合報導

西班牙馬德里（Madrid）一間酒吧13日驚傳爆炸事件，造成21人受傷，其中3人傷勢嚴重，爆炸原因目前尚未釐清。事故現場位於首都馬德里的瓦耶卡斯（Vallecas）地區，爆炸威力強大，導致酒吧結構損毀與街道混亂。

▲西班牙馬德里酒吧爆炸。（圖／路透）

▲西班牙馬德里酒吧爆炸。（圖／路透）

綜合法新社與路透社報導，馬德里緊急救援中心稍早在社群平台X上發布消息指出，事發現場可見酒吧天花板部分坍塌，磚瓦與建築碎片散落一地。爆炸也波及酒吧正門，使其大門受損變形，店外路面佈滿玻璃碎片。

在救難人員到場後，立即動用擔架將多名傷者撤離現場。馬德里緊急單位表示，已對21名傷者提供現場緊急救治，其中3人傷勢評估為「嚴重」，另有2人情況「有可能很嚴重」。

目前搜救單位已出動嗅探犬及空拍機進行後續搜索行動，以確認是否仍有人受困於瓦礫堆中。

當局尚未公布此次爆炸的具體原因，調查單位正就事故成因展開全面調查。事故也引發當地民眾關注，目擊者在社群媒體上傳畫面顯示，爆炸瞬間引起大量濃煙與恐慌，一度導致附近交通中斷。

09/11 全台詐欺最新數據

關鍵字：

西班牙馬德里爆炸

