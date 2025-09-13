　
社會 社會焦點 保障人權

國1聯結車翻覆！火球炸裂噴飛　高架橋下警車差3秒就被炸爛

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港警分局一輛巡邏車凌晨行經行經國道下方涵洞的番花路，才剛駛過，一輛聯結車不明原因衝撞護欄，導致大量水泥塊飛落高架橋下，油箱也噴飛爆炸，警車只差3秒就被砸中，員警驚覺是國道發生嚴重事故，立即掉頭返回現場，通報119，協助疏導與救援，現場畫面驚險，所幸駕駛僅受輕傷，無生命危險。

▲鹿港警分局巡邏車差點被砸中引發火燒車。（圖／民眾提供）

▲鹿港警分局巡邏車差點被砸中引發火燒車。（圖／民眾提供）

凌晨1點許，這輛聯結車行經國道1號北向204.3公里處（彰化秀水路段時），疑似因駕駛分心或恍神，未注意車前狀況，突然失控猛力撞擊外側護欄與隔音牆，油箱噴出飛下高架橋，並爆炸起火，護欄水泥塊、隔音牆碎片及車體零件也四散飛濺，散落於中線、外線、輔助車道及橋下的秀水鄉番花路。

▲鹿港警分局巡邏車差點被砸中引發火燒車。（圖／民眾提供）

▲國道聯結車翻覆引發火燒車。（圖／民眾提供）

事故發生當下，恰巧一輛警方的巡邏車正行經國道下方涵洞的番花路。才剛駛過，大量水泥塊隨即從天而降，差點砸中警車。員警驚覺後方發生嚴重事故，立即掉頭返回現場協助疏導與救援。

消防隊獲報後迅速趕抵，立即撲滅火勢，並將受傷的聯結車駕駛送醫治療。駕駛頭部、胸部及手部有多處擦挫傷，但無生命危險。此外，國道上有2輛自小客車因閃避不及，撞上散落物，幸好2名駕駛均未受傷。事故現場於清晨4點41分完全排除，恢復全線通車。

▲鹿港警分局巡邏車差點被砸中引發火燒車。（圖／民眾提供）

▲水泥塊及護欄倒落平面道路仍拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

資深汽車技師沈隆鈞表示，油箱噴飛與地面磨擦，達到燃點不管是汽油或柴油都有可能燃燒爆炸，提醒用路人切勿疲勞駕駛；道警方初步調查指出，駕駛疑似未注意車前狀態導致自撞，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步調查釐清。

▲鹿港警分局巡邏車差點被砸中引發火燒車。（圖／民眾提供）

▲鹿港警分局巡邏車差點被砸中引發火燒車。（圖／民眾提供）

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國道一號南下204.3公里處今天（13日）凌晨驚傳爆炸火意外！一輛聯結車因駕駛分心自撞護欄，油箱當場噴飛至平面道路，瞬間爆炸起火，火光沖天的畫面十分驚悚，事故不僅造成聯結車駕駛受傷，更波及下方2輛無辜轎車，國道緊急封閉3車道清理，直至清晨才恢復通車。

彰化國道鹿港144縣道番花路油箱爆炸巡邏車

