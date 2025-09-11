興達電廠爆炸點國安危機！　許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）



記者崔至雲／台北報導

興達電廠爆炸，全國進入10天供電警戒期，興達電廠因氣爆導致備轉容量率一度跌至僅3％，逼近限電風險。對此，國民黨立委許宇甄轟，台電雖急忙宣稱「不影響供電」，卻馬上動員退役機組、重啟核二、核三燃油備援機，還高價向企業收購電力，前後矛盾的調度徹底戳破民進黨長年吹噓的「不缺電」神話，赤裸裸顯示台灣能源結構的極端脆弱，錯誤能源政策不改，台灣缺電問題就無解。

許宇甄強調，這起爆炸不是單純工安事故，而是徹底的人禍。斥資數百億、肩負南部供電重任的新機組，為何商轉前就因天然氣洩漏而引爆？審計部早已指出興達燃氣更新計畫一再延宕，台電卻為了兌現政治承諾急於上線，是否因此草率行事、犧牲安全？真正該查的是：政府高層是否為了美化「能源轉型成績單」而向工程團隊施壓。這場爆炸，燒毀的不只是管線與燃料，更焚毀人民對政府的信任。

許宇甄指出，工商團體在2025年白皮書中警告，AI與半導體推升用電需求，政府必須重新檢討能源結構，將核能、燃氣、燃煤、再生能源納入整體規劃，才能兼顧供電穩定與產業競爭力。但民進黨依舊沉迷在「非核」意識形態，漠視專業建言，讓全民承擔大缺電風險。

許宇甄嚴厲痛斥，興達電廠爆炸不是偶發事件，而是政策錯誤的必然結果。當供電要靠超載、柴油發電、緊急備援甚至企業自救才能勉強撐過尖峰，顯然整個能源架構已經經不起任何考驗。人民要的是安心用電，產業要的是穩定發展，而不是每天擔心下一次停電。

許宇甄直言，民進黨高舉「非核家園」旗幟，用恐嚇手法放大核能風險，卻將台灣能源押寶在天然氣與不穩定的風電和光電。現實卻證明，燃氣發電同樣存在重大安全隱憂，這次爆炸的驚嚇與威脅，就是最真實的證據；反觀被污名化的核能，長期穩定供電且價格平穩，始終扮演基載角色。民進黨的能源政策，根本是建築在意識形態的沙灘上，風吹即倒。

許宇甄呼籲，成熟的能源政策應建立在「安全、穩定、價平」三大原則。政府若真心要做能源轉型，就該正視核能價值，廣納專業建言，而非沉迷口號、排斥異議。否則，每一次事故，都是對人民安全與國家競爭力的重擊。

許宇甄最後強調，經濟部長龔明鑫與台電董事長曾文生的道歉蒼白無力，人民要的不是官樣文章，而是痛改前非的決心。興達爆炸是一場慘痛能源危機示警，也是重新檢討錯誤能源路線的契機。唯有停止謊言，務實面對缺電困境，把核能納回選項，台灣才可能走出危機。否則，這場爆炸不過是更大能源災難的序幕。

