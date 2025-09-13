國道聯結車自撞！油箱噴出飛下高架橋　驚悚爆炸瞬間畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南下204.3公里處今天（13日）凌晨驚傳爆炸火意外！一輛聯結車因駕駛分心自撞護欄，油箱當場噴飛至平面道路，瞬間爆炸起火，火光沖天畫面十分驚悚，事故不僅造成聯結車駕駛受傷，更波及下方2輛無辜轎車，國道緊急封閉3車道清理，直至清晨才恢復通車。

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

凌晨1點07分，國道一號彰化秀水路段突然傳出巨響！一輛由32歲王男駕駛的聯結車，疑似因未注意車前狀態，猛烈撞擊外側護欄和隔音牆。撞擊瞬間，車體碎片四散，更驚悚的是「油箱直接噴飛」掉落下方番花路平面道路，隨即爆炸起火！

後方駕駛目擊驚悚爆炸，從行車紀錄器顯示，漆黑的夜間突然竄出巨大火球，平面道路瞬間被火光籠罩，宛如電影災難場景。

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

爆炸後的碎片散落範圍極廣，導致平面道路上2輛自小客車閃避不及撞上。20歲孫姓女駕駛與25歲郭姓男駕駛的車輛受損，幸好兩人均未受傷，聯結車王男則頭部、胸部及手部擦挫傷，意識清楚送醫治療。經酒測，三名駕駛酒測值均為零。

事故發生後，國道警方緊急封閉外側三車道進行清理，僅開放內側車道通行。現場動員多名工程人員清除碎片及油漬，直至凌晨4點41分才全面恢復通車。確切肇事原因仍待調查釐清。

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）