　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道聯結車自撞！油箱噴出飛下高架橋　驚悚爆炸瞬間畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南下204.3公里處今天（13日）凌晨驚傳爆炸火意外！一輛聯結車因駕駛分心自撞護欄，油箱當場噴飛至平面道路，瞬間爆炸起火，火光沖天畫面十分驚悚，事故不僅造成聯結車駕駛受傷，更波及下方2輛無辜轎車，國道緊急封閉3車道清理，直至清晨才恢復通車。

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

凌晨1點07分，國道一號彰化秀水路段突然傳出巨響！一輛由32歲王男駕駛的聯結車，疑似因未注意車前狀態，猛烈撞擊外側護欄和隔音牆。撞擊瞬間，車體碎片四散，更驚悚的是「油箱直接噴飛」掉落下方番花路平面道路，隨即爆炸起火！

後方駕駛目擊驚悚爆炸，從行車紀錄器顯示，漆黑的夜間突然竄出巨大火球，平面道路瞬間被火光籠罩，宛如電影災難場景。

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

爆炸後的碎片散落範圍極廣，導致平面道路上2輛自小客車閃避不及撞上。20歲孫姓女駕駛與25歲郭姓男駕駛的車輛受損，幸好兩人均未受傷，聯結車王男則頭部、胸部及手部擦挫傷，意識清楚送醫治療。經酒測，三名駕駛酒測值均為零。

事故發生後，國道警方緊急封閉外側三車道進行清理，僅開放內側車道通行。現場動員多名工程人員清除碎片及油漬，直至凌晨4點41分才全面恢復通車。確切肇事原因仍待調查釐清。

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

▲國1南204K聯結車翻覆驚險油箱爆炸。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網
幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係
暗罵陳智菡又秒刪　江和樹道歉：小編發的
快訊／氣象署發布海嘯消息
快訊／俄羅斯7.4強震！　發布「海嘯威脅」
持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷
不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作：引起吵架的都不做了
Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

違停被盤查！駕駛「一對三」撞警車落跑　還怪警跟太近

72歲婦領120萬遭阻…不耐煩喊「尊重我決定」！警查身分竟是通緝犯

開共享出租車「想睡覺」自撞護欄翻覆　男嫌貴仍被判賠28萬

嘉義水上槍響！前地主欠60萬工程款　工人上門討錢遭誤認討保護費

國道聯結車自撞！油箱噴出飛下高架橋　驚悚爆炸瞬間畫面曝光

一句「都敢放款了何必騙你」　他慘賠10多萬曝詐團攻心術

水塔泡屍身分確認！是40歲失蹤拆除工　疑行竊失足溺斃

過年寄生朋友家睡覺被吵醒不爽　台中男「棍棒刀」刺擊他爸左胸

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車　現場恐怖畫面曝

高雄機車女闖國道！一路往北狂飆20公里　3輛紅斑馬包圍攔車

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

違停被盤查！駕駛「一對三」撞警車落跑　還怪警跟太近

72歲婦領120萬遭阻…不耐煩喊「尊重我決定」！警查身分竟是通緝犯

開共享出租車「想睡覺」自撞護欄翻覆　男嫌貴仍被判賠28萬

嘉義水上槍響！前地主欠60萬工程款　工人上門討錢遭誤認討保護費

國道聯結車自撞！油箱噴出飛下高架橋　驚悚爆炸瞬間畫面曝光

一句「都敢放款了何必騙你」　他慘賠10多萬曝詐團攻心術

水塔泡屍身分確認！是40歲失蹤拆除工　疑行竊失足溺斃

過年寄生朋友家睡覺被吵醒不爽　台中男「棍棒刀」刺擊他爸左胸

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車　現場恐怖畫面曝

高雄機車女闖國道！一路往北狂飆20公里　3輛紅斑馬包圍攔車

鬼月做3事「超損財運！」　民俗專家勸：別看恐怖片

吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

美光股價刷新高！引爆記憶體行情　華邦電本月飆3成最猛

刺殺柯克的嫌犯「是22歲學生」　她曝代價：特別恨利用年輕人的人

籲朝野放下屠刀　陳其邁：政治領袖無法坐下來談是愧對人民

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

安心亞比賽中累到哭出來　黃玉榮突被抬上輪椅

違停被盤查！駕駛「一對三」撞警車落跑　還怪警跟太近

呼叫林先生！「薰衣草森林」對中同音字免費入園　霜淇淋買1送1

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

社會熱門新聞

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

國道3號深夜嚴重車禍！駕駛逃逸

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

「兩餐火鍋」外場男偷941萬！竟拿去抖內直播主

高雄「改運好地方」藏春色　爆乳闆娘被抓

日本AV女優來台賣淫！　暗黑內幕曝光

即／柯文哲交保「高院發回更裁」！北檢回應了

柯文哲交保又被撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

高雄夜生活教母慘了！老司機認證：毒龍超酥麻

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

更多熱門

相關新聞

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車

國道聯結車自撞翻覆！油箱飛下高架橋炸2車

國道一號南下204.3公里處，今(13日)凌晨發生一起驚險車禍，一輛聯結車疑因駕駛分心自撞護欄，不僅碎片噴飛，油箱掉落車道，瞬間燃起火花爆炸，不僅聯結車側翻，還波及下方平面道路2輛轎車。事故造成聯結車駕駛輕傷送醫，現場一度封閉3車道清理，直到清晨4點41分才全面恢復通車。

遲還8年代價驚人！還2000萬購地款　倒賠823萬利息

遲還8年代價驚人！還2000萬購地款　倒賠823萬利息

鐵皮工廠電費飆167倍　屋主傻眼：半年沒人用

鐵皮工廠電費飆167倍　屋主傻眼：半年沒人用

廂型車油管破裂全面燃燒　鄰屋玻璃遭燻黑

廂型車油管破裂全面燃燒　鄰屋玻璃遭燻黑

陳漢典閃婚Lulu！彰化老家狂喜喊「回來辦桌」　私下零架子

陳漢典閃婚Lulu！彰化老家狂喜喊「回來辦桌」　私下零架子

關鍵字：

彰化鹿港國道爆炸油箱

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套房大樓慘遭法拍

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面