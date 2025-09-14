高鐵驚傳行動電源爆炸！3人燙傷　消防員揭「唯一滅火法」

▲高鐵681次列車發生「行動電源自燃」，導致車廂煙霧瀰漫。（圖／網友授權）



記者董美琪／綜合報導

一天內傳出2起行動電源爆炸。台灣高鐵昨（13日）晚間9點多，南下681次列車有旅客的行動電源突然冒火，現場雖迅速撲滅，但仍有3名乘客被輕微燙傷，隨後已由護理人員檢視，並將旅客疏散至其他車廂。另外，有民眾發文表示早上家中行動電源突然爆炸，整顆電池燒成焦黑。由於類似案例頻繁發生，消防員也特別提醒，一旦遇到電池起火，應立即以水降溫並妥善處置，才能避免更大危害。

值得注意的是，今年4月高鐵及8月北捷車廂皆發生過類似狀況，再度引發外界對行動電源安全的關注。一名消防人員深夜於Threads社群平台發文回應，若鋰電池起火，一開始可用瓶裝水澆灌，並建議高鐵、火車、捷運上以及公司安管部門，在每個車廂應該要配置一個20公升汽油桶裝水、防火手套、防燙長夾，以及容量約20至25公升的水桶（直徑約 33 公分），「鋰離子電池行動電源一起火，馬上用夾子，放在裝滿冷水的水桶裡，浸泡，然後通知列車人員。」

此外，他表示乾粉滅火器是沒用的，泡沫滅火器、水基滅火器可以初期覆蓋，但無法阻止復燃，用直徑33公分的水桶足夠應付一顆三萬mAh以下行動電源的冷卻跟抑制持續的熱失控，拿下車後，正確做法是要在露天持續浸泡至少24小時，才能降低二次危險。

▼鋰電池使用安全注意事項。（圖／台北市消防局，下同）



由於行動電源幾乎是人人隨身的必備物品，專家也提醒，購買時應選擇符合安全認證的產品，並「避免長時間曝曬」或「邊充電邊使用」，才能降低事故發生的風險。