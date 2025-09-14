　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵驚傳行動電源爆炸！3人燙傷　消防員揭「唯一滅火法」

▲高鐵681次列車傳出有乘客「行動電源自燃」，導致車廂煙霧瀰漫 。（圖／網友授權）

▲高鐵681次列車發生「行動電源自燃」，導致車廂煙霧瀰漫。（圖／網友授權）

記者董美琪／綜合報導

一天內傳出2起行動電源爆炸。台灣高鐵昨（13日）晚間9點多，南下681次列車有旅客的行動電源突然冒火，現場雖迅速撲滅，但仍有3名乘客被輕微燙傷，隨後已由護理人員檢視，並將旅客疏散至其他車廂。另外，有民眾發文表示早上家中行動電源突然爆炸，整顆電池燒成焦黑。由於類似案例頻繁發生，消防員也特別提醒，一旦遇到電池起火，應立即以水降溫並妥善處置，才能避免更大危害。

值得注意的是，今年4月高鐵及8月北捷車廂皆發生過類似狀況，再度引發外界對行動電源安全的關注。一名消防人員深夜於Threads社群平台發文回應，若鋰電池起火，一開始可用瓶裝水澆灌，並建議高鐵、火車、捷運上以及公司安管部門，在每個車廂應該要配置一個20公升汽油桶裝水、防火手套、防燙長夾，以及容量約20至25公升的水桶（直徑約 33 公分），「鋰離子電池行動電源一起火，馬上用夾子，放在裝滿冷水的水桶裡，浸泡，然後通知列車人員。」

此外，他表示乾粉滅火器是沒用的，泡沫滅火器、水基滅火器可以初期覆蓋，但無法阻止復燃，用直徑33公分的水桶足夠應付一顆三萬mAh以下行動電源的冷卻跟抑制持續的熱失控，拿下車後，正確做法是要在露天持續浸泡至少24小時，才能降低二次危險。

▼鋰電池使用安全注意事項。（圖／台北市消防局，下同）

▲▼鋰電池使用安全注意事項。（圖／台北市消防局）

由於行動電源幾乎是人人隨身的必備物品，專家也提醒，購買時應選擇符合安全認證的產品，並「避免長時間曝曬」或「邊充電邊使用」，才能降低事故發生的風險。

▲▼購買鋰電池產品時，尋求通路明確且經過經濟部標準檢驗局(BSMI)認證，貼有商品安全標章的產品。（圖／台北市消防局）

 ★ 文章獲mercy.07.19授權使用報導

即／高鐵傳行動電源起火！乘客遭燙傷

即／高鐵傳行動電源起火！乘客遭燙傷

今（13）日晚間，高鐵南下681次列車行經台中至嘉義間時，第4節車廂疑似因乘客行動電源起火，瞬間冒出濃煙。乘客見白霧瀰漫，紛紛起身離開座位。起火當下，有鄰座乘客遭燙傷，列車站員迅速協助，火勢隨即被控制撲滅，無人危及生命。

錯把興達電廠出力圖當振動圖　台電：火災事故仍在調查勿揣測

錯把興達電廠出力圖當振動圖　台電：火災事故仍在調查勿揣測

國1聯結車翻覆　橋下警車差3秒就被炸爛

國1聯結車翻覆　橋下警車差3秒就被炸爛

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

聯結車國道自撞油箱炸裂　爆炸瞬間畫面曝

專偷會員點數　兌換禮券爽買SWITCH

專偷會員點數　兌換禮券爽買SWITCH

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

