政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲還會再被羈押嗎？前檢察官吳宗憲：應該不會

▲▼台北地院審理京華城案，午休期間柯文哲暫時離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲7,000萬元交保被撤銷，15日要重新召開羈押庭。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，原先的7,000萬元交保被高院裁定撤銷、發回更裁，15日要重新召開羈押庭。對此，前檢察官、現任國民黨立委吳宗憲認為，柯文哲應該是不會再還押，也不覺得保釋金不會再追加。

吳宗憲13日在節目《週末大爆卦》中表示，他認為柯文哲應該不會還押，保釋金應該也不會再追加。高院這次的發回更裁，原因是證人範圍不清楚，不過這部分對柯並無不利。

吳宗憲還說，檢察官這次的抗告相當奇怪，稱柯文哲保釋後與陳智菡等人見面，但是在審理時的準備程序當中，陳智菡等人並未被排入申請詰問，「那你不能檢方以你偵查時候的證人，就說將來這個人都不能接觸。」

至於這兩者有何不同？吳宗憲解釋，偵查中的證人與審理中的證人，2個身分的差異極大，因為起訴的犯罪事實由檢察官來認定，因此檢察官要建構犯罪事實時，需要傳喚大量的證人，剛開始傳喚的證人可能「高達100位」，但起訴的事實可能僅有某部分，而跟起訴事實有關的證人，可能僅有10位左右，「那難道你起訴事實相關的證人僅有10位，另外90位你也不能接觸嗎？那你不能接觸的依據為何？」

▲▼台北地院審理京華城案，午休期間柯文哲暫時離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲7,000萬元交保被撤銷，15日要重新召開羈押庭。（資料照／記者李毓康攝）

吳宗憲說，雖然陳智菡等人在偵查中被列為證人，不過檢方起訴以後，在審理的過程中並未請求傳喚。且在申請具保停止羈押庭時，檢方有提出尚未訊問證人資料，名單裡也不包括陳智菡等人，意味著這幾個人與檢方起訴的犯罪事實無關，那麼所謂的「柯文哲跟證人接觸」關聯性又在哪裡、又怎麼會影響將來的審判？

因此，吳宗憲認為，這部分不符合必須繼續羈押的要件。當然，當初法官在下裁定時，有規定柯不能與證人見面，但並未說清楚證人的範圍，因此鄭深元律師先向法官致歉、再請求法官釋明證人範圍的作法，是非常專業且正確的。

至於裁定第一點的部分，吳宗憲覺得其中有些搞不懂，高院的合議庭所審理的是強制處分，不應將手介入太多到事實審裡面，而是只去看檢方的抗告是否合理，太細緻的部分不應去論述。

吳宗憲還說，高院的裁定當中，認為原審法官有前後矛盾，為何一個月前認為有串證的嫌疑，一個月後又認為沒有，這合議庭感覺像是在「為結論找理由」，像是先設定好結論。畢竟在審理的過程中，心證可能發生變化，因為可能收到更多資訊、看到更多資料、聽見更多當事人的說詞，心證都能改變了，更何況是認定證人是否有串證之虞的想法，因此這句話是一句「很不專業的說法」。

而裁定當中還提及，為何法官在審理時，就有無串證可能性的部分，並未討論到涉及公益侵占、背信等罪。吳宗憲對此則說，這些部分也過度擴張二審的審理範圍，畢竟目前合議庭並非事實審的上級審法官，僅是在審查抗告是否有理由的合議庭。

 
柯文哲交保裁定吳宗憲羈押

