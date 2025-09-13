幕僚送頭害柯文哲成「七次郎」？她酸：笨到讓人懷疑有高人指點

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等案件，在看守所被羈押363天，交保5天後北檢抗告成功，高院12日發回更裁，民眾黨立院黨團主任陳智菡的臉書因此被狂洗「為什麼要害阿北」。對此，政治評論員吳靜怡直言，柯文哲已成「七次郎」，民眾黨幕僚本意應該是拯救柯文哲，卻屢屢送出延押佐證，「笨到讓人懷疑背後另有高人指點。」

吳靜怡今（13日）在臉書發文指出，柯文哲之所以屢屢在抗告中失利，不僅是案情本身，而是民眾黨幕僚一次次「神助攻」，讓柯文哲陷入「0比7」的全敗紀錄，被戲稱為「七次郎」，從黃瀞瑩去（2024）年在媒體評論案情、被法院視為疑似「隔空串證」，到本周陳智菡同車「踩線」，再到黃國昌急於公開與柯會面三小時，幕僚的舉動反而不斷提供法院延押的理由。

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

吳靜怡認為，柯文哲與民眾黨原本試圖透過「烈士劇本」與輿論操作來強化支持，包括在法庭內外高喊「政治迫害」與「乾乾淨淨」，甚至有支持者製作血腥圖卡攻擊司法，但法院反認定這些行為證明柯文哲仍具高度社會影響力，能誤導輿論、影響偵查，成為羈押必要性的加碼因素，社會觀感更因此反感。

她更諷刺，幕僚本意是拯救柯文哲，卻屢屢「送頭」，甚至「笨到讓人懷疑背後另有高人指點」，專門讓柯文哲陷入困境。吳靜怡直言，陳智菡身為國會黨團主任，薪資來源是納稅人，如今卻被自家支持者視為「戰犯」，若民眾黨仍覺得柯文哲再被羈押、交保金再提高「無所謂」，真正被消耗的將是全民的金錢與耐心。

另一方面，民眾黨則對高院裁定表示「深表遺憾」，並質疑司法標準不一，認為與近期民進黨北市議員陳怡君案件相比，法院態度存在落差，呼籲地院法官補強說明，強調應保障柯文哲的刑事基本人權。