　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕僚送頭害柯文哲成「七次郎」？吳靜怡：笨到讓人懷疑有高人指點

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等案件，在看守所被羈押363天，交保5天後北檢抗告成功，高院12日發回更裁，民眾黨立院黨團主任陳智菡的臉書因此被狂洗「為什麼要害阿北」。對此，政治評論員吳靜怡直言，柯文哲已成「七次郎」，民眾黨幕僚本意應該是拯救柯文哲，卻屢屢送出延押佐證，「笨到讓人懷疑背後另有高人指點。」

吳靜怡今（13日）在臉書發文指出，柯文哲之所以屢屢在抗告中失利，不僅是案情本身，而是民眾黨幕僚一次次「神助攻」，讓柯文哲陷入「0比7」的全敗紀錄，被戲稱為「七次郎」，從黃瀞瑩去（2024）年在媒體評論案情、被法院視為疑似「隔空串證」，到本周陳智菡同車「踩線」，再到黃國昌急於公開與柯會面三小時，幕僚的舉動反而不斷提供法院延押的理由。

▲▼民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

吳靜怡認為，柯文哲與民眾黨原本試圖透過「烈士劇本」與輿論操作來強化支持，包括在法庭內外高喊「政治迫害」與「乾乾淨淨」，甚至有支持者製作血腥圖卡攻擊司法，但法院反認定這些行為證明柯文哲仍具高度社會影響力，能誤導輿論、影響偵查，成為羈押必要性的加碼因素，社會觀感更因此反感。

她更諷刺，幕僚本意是拯救柯文哲，卻屢屢「送頭」，甚至「笨到讓人懷疑背後另有高人指點」，專門讓柯文哲陷入困境。吳靜怡直言，陳智菡身為國會黨團主任，薪資來源是納稅人，如今卻被自家支持者視為「戰犯」，若民眾黨仍覺得柯文哲再被羈押、交保金再提高「無所謂」，真正被消耗的將是全民的金錢與耐心。

另一方面，民眾黨則對高院裁定表示「深表遺憾」，並質疑司法標準不一，認為與近期民進黨北市議員陳怡君案件相比，法院態度存在落差，呼籲地院法官補強說明，強調應保障柯文哲的刑事基本人權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯勇闖金牌戰
快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款
你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！
快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵
「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災難

幕僚送頭害柯文哲成「七次郎」？她酸：笨到讓人懷疑有高人指點

縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

動漫展首移師台中！盧秀燕變身「小智」　捷運直達漫迷大讚

一圖看財劃法失衡！北市增452億居冠　台南、高雄慘淪六都後段班

新財劃法上路9縣市補助仍減少　台南、基隆、離島三縣都上榜

賴清德座談新北黨公職　要加強打詐力道「是政府最重要工作」

柯志恩提告！美濃大峽谷地主竟變「自家特助」　轟綠營沒邏輯

痛批財劃法獨厚北部　黃偉哲：台南淪為最大犧牲者

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災難

幕僚送頭害柯文哲成「七次郎」？她酸：笨到讓人懷疑有高人指點

縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

動漫展首移師台中！盧秀燕變身「小智」　捷運直達漫迷大讚

一圖看財劃法失衡！北市增452億居冠　台南、高雄慘淪六都後段班

新財劃法上路9縣市補助仍減少　台南、基隆、離島三縣都上榜

賴清德座談新北黨公職　要加強打詐力道「是政府最重要工作」

柯志恩提告！美濃大峽谷地主竟變「自家特助」　轟綠營沒邏輯

痛批財劃法獨厚北部　黃偉哲：台南淪為最大犧牲者

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

美制裁中方企業　陸官方大反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘認「有發霉現象」道歉退款

U18劉任右抗韓力拚季軍　向隊友信心喊話：相信大家守備、打擊

Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝...春風：剛好就好了

你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

政治熱門新聞

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

柯文哲、陳怡君差在哪？律師曝3大關鍵

即／民進黨圖卡造謠　柯志恩喊告

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

賴清德：已開放貝里斯白蝦進口

柯文哲交保撤銷！江和樹開嗆陳智菡

柯志恩正式提告！美濃大峽谷地主竟變「自家特助」

直擊／公館圓環掰掰！　公車地下道封路23:35正式走入歷史

應曉薇趕在羈押庭前PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己

曾預言柯文哲交保！精神科醫：阿北不會有事

更多熱門

相關新聞

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

總統賴清德今（13日）赴新北板橋深丘福德宮參拜，民進黨秘書長徐國勇隨同出席，而綠營新北2026選戰規畫備受關注，對此，徐國勇受訪時表示，要等選對會在下週中執會前做出最後決定，並向中執會報告經過同意，程序比實質重要。至於民眾黨主席黃國昌稱，前台北市長柯文哲支持他選新北，徐則回應，這是他們黨的事情，我不予評論。

幕僚害柯文哲交保遭撤銷？　羅友志：帶狂草到處散播似是而非的聲音

幕僚害柯文哲交保遭撤銷？　羅友志：帶狂草到處散播似是而非的聲音

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

柯文哲臀部有「2個極大的對稱傷口」很痛

嗆「搶鏡頭犧牲柯文哲」秒刪　江和樹：小編發的

嗆「搶鏡頭犧牲柯文哲」秒刪　江和樹：小編發的

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

幕後／柯案攻防北檢模糊證人範圍　意圖孤立柯文哲切斷人際關係

關鍵字：

柯文哲民眾黨高院抗告幕僚

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面