自認「帥氣無法抗拒」環保署總隊長性侵4女　法官：繼續羈押2個月

▲前環保署環境督察總隊長李健育涉性侵多人，檢方調查後認為他侵犯4女、涉犯10罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台中報導

前環保署環境督察總隊長李健育藉長官權勢，於2022年、2023年間涉嫌對4名女下屬和學員性侵、猥褻，犯後李不認罪，自認依自己的外型、個性、穿著，女性對他已達無法抗拒的程度。台中地檢署偵查終結，認定李健育涉犯強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴，並聲請羈押禁見獲准。因羈押期間3個月即將屆滿，法官裁定李男從9月16日起，延長羈押2月，並禁止接見通信。

回顧案情，監察院去年查出李健育涉多起性侵案，長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，都有多次不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，包含在車上意圖將手摸進A女下屬上衣，直接親吻，還詢問「想當到什麼職位」；又在沒有監視器的總隊長室裡的小休息室，對B女又抱又親，將手伸進衣褲；另在辦公室內觸碰C女肩膀、肚子、臀部、腰部，親吻額頭，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後硬抱C女等犯行。

李健育仗勢著沒有直接證據，面對監察院詢問時仍一再狡辯、毫無悔意，他自認個性較為外放、穿著較為帥氣，對自己的外型、個性、穿著都非常有自信，認為女同仁對他的近身「關心」應不會厭惡，甚至已達無法抗拒的程度，自戀程度相較於客觀事實，令人難以理解。

台中地檢署將李拘提到案，經台中地檢署訊後，認定李健育涉犯強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴，且認李健育仍有逃亡、勾串、反覆實施同一犯罪之虞，聲請羈押禁見獲准。

李自今年6月16日起至9月15日止遭收押，羈押期間3個月即將屆滿。台中地院認為，李男於9月12日遭訊問後，犯罪嫌疑重大，因涉犯強制性交罪嫌部分仍有爭執，需傳喚受害人交互詰問，而李男和受害人為講座、學員關係，李仍有勾串證人的之虞，且涉強制猥褻犯行次數眾多，顯然有反覆犯罪的疑慮，為了順利進行審判，有繼續羈押禁見的必要，裁定李男從9月16日起，延長羈押2月，並禁止接見通信。