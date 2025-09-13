　
政治

幕僚害柯文哲交保遭撤銷？　羅友志：帶狂草到處散播似是而非的聲音

▲媒體人羅友志。（資料照／記者李毓康攝）

▲媒體人羅友志。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲7000萬交保裁定，昨（12日）遭高院撤銷發回更裁，對此，媒體人羅友志直指，高院撤銷理由，其實就是在跟柯文哲的幕僚對話，他強調，幕僚要認知到，這是法庭，不是政論節目，每天政治腦，帶著狂草到處散播似是而非的聲音，法官有沒有在看？

羅友志表示，高院合議庭撤銷交保裁定的第二個理由，就是與「證人、同案的範圍」有關，只要改善這點，柯文哲被押回機率不高，禮拜一的檢辯攻防、協議很重要。

羅友志進一步說明，幕僚這時候每天跟檢方開戰，就像賴清德說要跟對岸談，卻天天嗆人家多爛、台獨多好一樣，有意義嗎？要提醒多少次，這群「幕僚」才會清晰認知到，這不是政論節目，這是法庭？

羅友志認為，高院法官的裁定，其實就是在跟柯文哲的幕僚對話，「我有看新聞，你們這樣有誇張啦，好歹尊重一下吧……」。

關於高院裁定書的部分，羅友志說，法官看不看新聞？當然看，這種問題，就像問，法官呼不呼吸？法官吃不吃牛肉麵？一樣，是廢話，法官們也是人，幕僚每天政治腦，帶著狂草到處散播似是而非的聲音，法官有沒有在看？

羅友志透露，曾經有一個官司，他覺得很忐忑，勝算不高，有一天法官在法庭上說了一段話，心亂沒聽進去，走出法庭時，他的律師卻跟說，「友志，你贏了」。

羅友志當下還來不及反應，律師就接著表示，「法官剛剛說了一段話，就是你之前新聞上的金句」，最終，果不其然，那個庭確實勝訴了，所以，羅友志呼籲，幕僚們別鬧了，法官的OS，再聽不進去，害阿伯再進去的，就是這些自以為是的幕僚。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Lulu結婚後首發文！　曝成家心聲
快訊／社區大樓墜落！　男8F墜地亡　
經過民宿偷鞋穿走！　老闆跟蹤逮人：竟是公務員
李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…一開口連羅時豐都讚
小禎18歲女兒Emma超正！　網暴動喊：岳母好
直擊／人氣日星現身松機！突摘墨鏡「眼神漏電」　500人接駕尖
快訊／正式宣布！「最強高中生」陳將双加盟領航猿
放行「加味加熱菸」民團砲轟！國健署重申合法性：上市後嚴查
快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

前民眾黨主席柯文哲遭羈押約一年，太太陳佩琪就在臉書透露，雖然目前的生活作息逐漸恢復正常，但仍能感覺到柯文哲思緒緩慢、走路時膝蓋不穩、下肢無力。她還補充，柯文哲離開北院時，她就感受到了，「他手臂竟比我還白」。

柯文哲交保高院羅友志

