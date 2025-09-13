應曉薇趕在羈押庭前PO學霸女兒畢業照　喊話：在倫敦要好好照顧自己

▲台北市議員應曉薇曬出女兒的畢業照。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭北院裁定以3000萬交保，然而，高院昨日撤銷交保裁定，發回地院更裁，北院安排15日再開羈押庭。對此，應曉薇今（13日）在臉書發文並曬出學霸女兒的畢業照，真情流露喊話，「妳一個人在倫敦要好好照顧自己」。

北院日前裁定應曉薇3000萬交保，並限制出海、出境與住居8個月，不過，在經北檢抗告後，昨日高院合議庭撤銷交保裁定，發回更裁，應曉薇預計15日將於北院再開羈押庭。

應曉薇今日發文表示，她怕自己現在不發文，又要來不及發文了，她的小女兒應佳伶以「第一等成績」，在9月10日從「倫敦大學學院UCL公衛系」畢業了，手上那隻小熊是畢業生專屬的，意義非凡，代表智慧、慈悲、與勇氣、不放棄等意涵。

應曉薇指出，女兒會繼續留在倫敦，更讓人驚訝的消息，女兒要去攻讀全世界排名第二的「帝國理工學院公衛碩士」，應曉薇說，她也搞不清楚女兒怎麼那麼會唸書、愛唸書。

此外，應曉薇透露，女兒還告訴她，要去研究未來可能攻擊全世界的細菌，還要研究關於失智的問題，她不禁真情流露，「應佳伶恭喜妳，妳好棒，媽咪獻上我無限的祝福，妳一個人在倫敦要好好照顧自己喔」。

應曉薇強調，除了她很愛女兒，阿嬤也突然問「寶妹去哪裡」？她認真覺得，女兒的堅強、勇敢比她還厲害，真的好棒，也恭喜女兒，最後，應曉薇謝謝大家關心，也請大家不要擔心她，希望所有的市民朋友都幸福快樂。