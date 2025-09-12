　
地方 地方焦點

農村水保署獲APSAA亞太永續行動獎金銀獎　永續行動受肯定

▲▼ 農業部農村發展及水土保持署 榮獲2025第四屆APSAA亞太永續行動獎四項殊榮 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

▲農業部農村水保署榮獲APSAA亞太永續行動獎四項殊榮 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025第四屆APSAA亞太永續行動獎於9月11日頒獎，農業部農村發展及水土保持署在此次競爭激烈的獎項評選中，榮獲四項殊榮，分別為「亞太永續行動獎」金獎與銀獎，以及「臺灣永續行動獎」金獎與銅獎，充分彰顯農村水保署共同推動聯合國永續發展目標（SDGs）的卓越貢獻。

▲▼ 農業部農村發展及水土保持署 榮獲2025第四屆APSAA亞太永續行動獎四項殊榮 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

▲農村水保署致力於各業務面持續推動永續發展 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

農村水保署近年以行動宣傳車、戲劇表演、城鄉交流、戶外體驗和跨機關聯合展覽等公私協力方式，讓水土保持知識融入民眾生活，並輔導180所國小及國中加入水土保持酷學堂，以遊戲互動方式，讓學生學習環境永續及水保安全重要知識，並透過學校課程之教育扎根，全面提升自主防災能力，今年於「SDG13 Resilient Rural Sustainable Soil and Water Conservation Education」領域，榮獲2025年亞太永續行動獎金獎；農村水保署南投分署以建構高齡友善與低碳永續的農村社區為目標，透過既有環境的素材與資源照顧長輩，發展具地方特色的綠色照顧模式，於「Green Care Co-Farming, Net-Zero Co-Living」與「SDG11—綠照共耕、淨零共生」領域，榮獲2025年亞太永續行動獎銀獎及臺灣永續行動獎金獎；此外，花蓮分署透過綠照計畫的推動，結合農村再生與整合農村資源特色，建構宜居、友善的共生社區生活環境，於「SDG04—守護花蓮 共學共融」領域，獲得臺灣永續行動獎銅獎殊榮，展示出農村水保署及其分署在各地區推動永續發展多元與創新之努力。

▲▼ 農業部農村發展及水土保持署 榮獲2025第四屆APSAA亞太永續行動獎四項殊榮 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

▲南投分署榮獲亞太永續行動獎銀獎與臺灣永續行動獎金獎；花蓮分署獲得臺灣永續行動獎銅獎 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

農村水保署致力於協助農村產業發展、營造友善環境、維護農村文化與景觀，以提升農村社會韌性與可持續發展，並通過人力培育與高齡者綠色照顧，奠定農村永續發展基礎。在水土保持領域，積極進行山坡地水土保持、土石流及大規模崩塌等防災監測、工程規劃、設計與執行，並對水土保持計畫進行嚴格的審核與監督，確保各項措施的有效落實。

▲▼ 農業部農村發展及水土保持署 榮獲2025第四屆APSAA亞太永續行動獎四項殊榮 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

▲農村水保署以「Resilient Rural Sustainable Soil and Water Conservation Education」榮獲亞太永續行動獎金獎 。（圖／記 農業部農村發展及水土保持署提供）

農村水保署致力於推動聯合國《2030年永續發展議程》目標，此次在2025年亞太永續行動獎中所取得的四項殊榮，不僅是對其在永續發展面向上的努力予以肯定，也是對政府部門在臺灣永續行動舞台上持續發揮領導作用的象徵。

更多新聞
農村水保署獲APSAA亞太永續行動獎金銀獎　永續行動受肯定

農村水保署獲APSAA亞太永續行動獎金銀獎　永續行動受肯定

農業部農村發展及水土保持署永續發展水保署南投分署APSAA環境保護

