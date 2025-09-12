　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁大動作「宣戰砂石幫」：抓到個案一律採取最重罰

▲▼快訊／陳其邁大動作「宣戰砂石幫」：抓到個案一律採取最重罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁大動作宣戰砂石幫，宣示抓到個案一律採取最重罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市農地近期災難頻傳，盜採砂石、填埋廢棄物淪垃圾場，案件接連被爆出，引發社會關注。高雄市長陳其邁今（12）日為此召開臨時市政會議，下令各局處單位必須強力嚴格執法，務必大規模掃蕩，發現個案一律採取最重罰則，瓦解新型態共犯結構。

高雄近期被爆出美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石，留下20公尺深的「美濃大峽谷」，引發軒然大波，接著大樹山區「光頭山」也疑似被回填廢棄物，昨又驚傳大寮農地淪垃圾場，寸草不生，農地慘案連環爆。

針對盜採砂石跟填埋廢棄物的事件，陳其邁今日召開臨時市政會議特別提醒各單位，必須強力嚴格的執法，所有的案件依法嚴查嚴辦，查緝的過程必須簡化流程、大規模掃蕩，進行跨局處的聯合稽查，且強調「發現個案，一律採取最重的罰則」，也必須立刻通知檢方，進行大規模的掃蕩，除惡務盡，要瓦解這些盜採集團的共犯結構。

▲▼快訊／陳其邁大動作「宣戰砂石幫」：抓到個案一律採取最重罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁大動作「宣戰砂石幫」：抓到個案一律採取最重罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，市政府的態度是面對問題，絕對不會迴避，也必須扛起責任，把問題解決，將歹徒繩之以法。面對新型態的犯罪形式，也必須在整個執法的力道同步加強。

在偵查案件的過程中，調查發現有一些是地主在買地之後，在很短的時間就迅速轉出給行為人，而進行一系列的盜採、回填的犯罪行為。

陳其邁說，以現行的土石採取法只有行政罰，這樣的力道是沒有辦法嚇阻犯罪，必須修法來改以刑事罰。他進一步指出，不管是廢清法或者是土石採取法，或者區域計畫法裡面，針對盜採砂石、回填廢土的狀況，這些刑責的部分，喊話希望中央能夠加強整個刑事罪責，從重處罰。

最後，他再三要求各局處，面對整個共犯結構，務必進行大規模的掃蕩，來瓦解這種新型態的共犯結構。

09/11 全台詐欺最新數據

陳其邁大動作宣戰！　「抓到個案一律採取最重罰則」

枋山風力開發違法整地　縣府最高罰30萬

枋山風力開發違法整地　縣府最高罰30萬

針對屏盛風力發電股份有限公司計畫在枋山鄉開發風力發電，屏東縣政府今（2日）組聯合稽查小組前往現地會勘，經了解廠商開發案尚在環境部辦理環評專案小組初審，該公司無論是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請或同意，其行為已違反區域計畫法第15條等規定，依法開單告發，最高可裁罰30萬元。

即／高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

即／高雄本土登革熱疫情擴大　陳其邁急令全面巡檢

楊柳殺到高雄恐「下到紫爆」山區將進行撤離

楊柳殺到高雄恐「下到紫爆」山區將進行撤離

高市府救災嘉南！陳其邁給2天榮譽假

高市府救災嘉南！陳其邁給2天榮譽假

馬偕醫院花3個月完成碳盤查

馬偕醫院花3個月完成碳盤查

美濃盜採砂石高雄市府執法行動共犯結構環境保護

