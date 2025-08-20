　
    • 　
>
地方 地方焦點

全國唯一！新北三峽鹿母潭溪復建工程　榮獲中央優等獎肯定

▲新北三峽鹿母潭溪復建工程。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽鹿母潭溪復建工程「以人為本、與自然共存」修復溪岸。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理的「三峽區安坑里鹿母潭溪5月豪雨災害復建工程」，榮獲農業部2024年度優良農業建設工程獎「治山防災類第2級工程優等」，成為全國縣市政府中唯一獲獎單位。今（20日）於市政會議中獻獎，與市長侯友宜分享這份榮耀。侯友宜肯定同仁在災害修復過程中，不僅維護市民居住安全，更兼顧生態永續發展。

先前三峽鹿母潭溪因豪雨侵襲，導致溪岸嚴重沖刷淘空，不僅威脅當地居民安全，更影響當地聚落唯一聯外橋梁的結構穩定。農業局工程團隊迅速啟動災害復建工程，秉持「生態優先、韌性復原」原則，完成邊坡穩固、既有護岸加固及生物友善通道設置，並將原先溪岸小徑改善為通往焦炭窯的親水步道，將工程與環境、文化緊密結合。

▲新北三峽鹿母潭溪復建工程。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局三峽區鹿母潭溪災害復建工程獲優良農業建設工程獎，20日於市政會議獻獎與市長侯友宜（右2）分享榮耀。

本工程落實「以人為本、與自然共存」理念，不僅修復溪岸，更致力打造永續的溪流環境。農業局設計團隊於施工前與當地居民及里長充分溝通、凝聚共識，成功保存具文化價值的焦炭窯遺址，讓文化資產與溪岸保護工程和諧共存。此外，團隊特別注重生態保育，透過保留現地自然樹島、設置緩坡生物通道，為翡翠樹蛙、黃嘴角鴞、臺灣藍鵲等保育類物種提供休憩與遷徙空間。

施工過程中，團隊就地取材使用溪岸大石塊，順應河道自然走向，以砌石工法取代傳統水泥，不僅減少生態擾動，更讓完工後的溪畔景觀與周邊自然環境融為一體，展現韌性復原的卓越成果。為達永續經營目標，農業局也與當地安和社區發展協會簽訂公共設施親水步道的日常維護認養協議。

侯友宜表示，面對極端氣候挑戰，新北市從生產、生活及生態三面向推動永續農業工程，以保障市民生命財產安全為前提，結合溪岸生態永續規劃，同時尊重當地歷史脈絡，打造永續生態文化工程。這份獎項是對市府團隊辛勞付出的最大鼓勵，他也感謝安和社區發展協會的認養協力。未來，新北市將持續推動更多兼顧安全、生態與文化的農業建設，為市民打造安居樂業的家園。

▲新北三峽鹿母潭溪復建工程。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局成功保存具文化價值的焦炭窯遺址讓文化資產與溪岸保護工程和諧共存。

▲新北三峽鹿母潭溪復建工程。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局工程團隊將原先溪岸小徑改善為通往焦炭窯的親水步道。

新北市三峽鹿母潭溪災害復建永續發展

