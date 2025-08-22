　
地方 地方焦點

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

▲▼ 嘉義縣政府召開布袋鹽田濕地保育工作平台會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣政府召開布袋鹽田濕地保育工作平台會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今22日於義竹綠能生態教育館召開布袋鹽田保育工作平台會議，邀集政府機關、學術單位及生態保育團體，針對布袋鹽田濕地的經營管理相互交流。本次會議有三大提案，分別為研議改善新塭沿岸支流牆體龜裂導致海水溢流問題、爭取布袋鹽田國家級重要濕地升格為國際級濕地，以及研議修繕台17東側四孔閘門，以改善水質與棲地水位的可行性。

▲▼ 嘉義縣政府召開布袋鹽田濕地保育工作平台會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

新塭沿岸支流牆體龜裂導致大潮時海水溢入九區鹽田，水位難以控制，不僅威脅候鳥繁殖與棲息，也突顯濕地在氣候變遷下的脆弱性。高雄市野鳥學會調查發現，溢流水體帶入大量仔魚、蝦苗及螺類，顯示鹽田具高度生態潛力，但也凸顯需透過修繕與完善的水域管理，方能確保資源永續。

保育團體進一步建議將布袋鹽田國家級重要濕地升格為國際級濕地，以爭取更多資源投入棲地改善與水域調控，若結合水門修繕與引水功能恢復，不僅可兼顧防洪功能及提升候鳥棲息安全，同時成為本縣首座、全國第三座的「國際級重要濕地」。

▲▼ 嘉義縣政府召開布袋鹽田濕地保育工作平台會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

有關台17東側四孔閘門修繕問題，該水門因長期失修無法啟用，導致布袋鹽田形成「封閉型水域」，雨季時水位過高威脅魚塭與繁殖巢位，乾季則乾涸結晶，造成水質惡化並危及冬候鳥棲息。修繕水門並恢復引水功能，將有助於依候鳥需求調節水位，在防洪與生態保育之間取得平衡。

▲▼ 嘉義縣政府召開布袋鹽田濕地保育工作平台會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府自109年起每年舉辦保育工作平台，今年已來到第六年，過去曾針對遊蕩犬隻、水位調控及光電板對鳥類棲地的影響等議題討論，未來將持續透過此平台凝聚各界共識，守護嘉義珍貴的濕地資源，邁向永續經營。

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

