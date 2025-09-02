　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未審先動工！枋山風力開發違法整地　縣府最高罰30萬

記者陳崑福／屏東報導

針對屏盛風力發電股份有限公司計畫在枋山鄉開發風力發電，屏東縣政府今（2日）組聯合稽查小組前往現地會勘，經了解廠商開發案尚在環境部辦理環評專案小組初審，該公司無論是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請或同意，其行為已違反區域計畫法第15條等規定，依法開單告發，最高可裁罰30萬元。

▲屏東縣政府聯合稽查小組前往枋山鄉開發風力發電場現地會勘。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府聯合稽查小組前往枋山鄉開發風力發電場現地會勘。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府聯合稽查小組前往枋山鄉開發風力發電場現地會勘。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府聯合稽查小組前往枋山鄉開發風力發電場現地會勘。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府再次強調，務必會維護環境生態及地方居民權益，且陸域風機帶來低頻噪音眩影等負面影響，環境部長彭啟明亦曾表示不支持陸域風機開發，縣府不會同意風力發電機組設置。

同時，縣府也接獲枋山鄉公所、獅子鄉公所檢送居民反對開發的陳情書，已函轉環境部納入本案環評初審會議文件，傳達地方心聲請中央重視。

屏盛公司9月1日在枋山鄉辦理說明會，遭到地方反彈，縣府團隊立即表達明確態度，2日一早並迅速由地政處、城鄉發展處、水利處、環保局綠能辦公室、農業處等組成聯合稽查小組，前往實地勘察。另對於地方傳出居民疑似遭到恐嚇，警方也進行調查中。

屏盛公司計畫開發基地位在枋山鄉共有119筆地號，含一般農業區農牧用地、交通用地、水利用地。稽查小組發現現場有三筆地號已進行整地，並施設7座固定基礎，含6座斜向鋼構拉力基座和1座方型基座。農地未經合法申請設置固定基礎，且大面積整地，已明顯違反農地未農業使用。

縣府指出，該案於今年3月在環境部環境影響說明書專案小組初審會議中，縣府即已提出質疑，表達反對立場，環境部專案小組也要求開發單位補件、修正說明各風機組噪音、振動、眩影等對鄰近敏感體的影響及差異性，並審慎評估風機設置地點的適宜性等13項內容，6月30日前送小組再審，但迄今在環評書件平台尚未看到業者補正資料。

此外，縣府早已於109年8月1日公告停止受理農牧用地660平方公尺再生能源設施容許，廠商需再評估土地適法性，然廠商卻未獲同意即動工，雖聲稱進行風力測量研究，亦已違反區域計畫法。

縣府將依違反區域計畫法第15條第1項之管制使用土地者，由該管直轄市、縣（市）政府處新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

09/01 全台詐欺最新數據

