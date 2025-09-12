川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

▲美國總統川普想得諾貝爾和平獎，至今已獲多國提名。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普想得諾貝爾和平獎的強烈渴望眾所皆知，甚至曾主動致電挪威財政部長詢問提名事宜。今年的諾貝爾和平獎得主將在10月10日公布，不過挪威諾貝爾委員會明確表態稱，不會受到外界壓力影響。

法新社報導，79歲的川普自1月重返白宮之後，屢次宣稱已經出手終結6場戰爭，有資格問鼎這項國際殊榮，儘管烏克蘭戰事與以哈衝突至今仍持續延燒。

「我們當然有注意到某些候選人受到大量媒體關注」，但挪威諾貝爾委員會秘書長哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示，這完全不會左右內部相關討論，委員會將純粹依據每位提名人的實際貢獻進行判斷，「光是被提名，稱不上什麼重大成就，真正重要的是最後能得獎。畢竟你知道，擁有提名資格的人很多。」

不過川普若想在今年度得獎，提名截止日為1月31日，當時距離川普重返白宮才11天，提名時程相當緊迫。

此前，柬埔寨、巴基斯坦、以色列領導人都表示已經提名川普角逐諾貝爾和平獎。美國已有4位前總統獲此殊榮，包括老羅斯福、威爾遜、卡特、歐巴馬，而川普多次抱怨未能獲獎。