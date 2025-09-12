川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

▲歐盟及G7領袖大合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府傳出將要求七大工業國集團（G7）向購買俄羅斯原油的中國與印度加徵高額關稅，稅率可能高達100%，藉此切斷俄羅斯總統普丁的戰爭資金來源，加速推動俄烏和平談判。不過，鑑於日本與中國及印度的緊密經濟往來，是否能實際落實仍存在高度挑戰。

根據英媒《金融時報》與日媒《共同社》，美國財政部官員證實，G7財長將於當地時間12日舉行線上會議，討論美方最新提案。美國財政部發言人強調，中國與印度持續購買俄羅斯石油，等同資助普丁的戰爭機器，導致烏克蘭人民無謂的犧牲。他呼籲G7，「必須與美國並肩，採取具體行動」。

川普近期更直接要求歐盟對中印石油進口徵收100%關稅，但歐盟官員指出，制裁與關稅在法律上屬性不同，難以完全比照實施，且對兩個主要貿易夥伴課徵如此高額關稅，將帶來龐大經濟衝擊與潛在報復風險。此外，歐盟正與印度推進自由貿易協議談判，也使相關措施更為複雜。

消息人士透露，華府已向盟友提出關稅幅度介於50%至100%的方案。美國方面表示，一旦戰爭結束，這些關稅將立即撤銷，以展現政策針對性與彈性。

▲美國總統川普出席G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

在此同時，川普對印度的態度略顯緩和。他日前在社群平台Truth Social發文表示，期待與印度總理莫迪展開會談，強調雙方談判已取得進展，並有信心很快達成雙贏協議。川普提名的駐印度大使人選戈爾（Sergio Gor）也指出，美印雙方在關稅問題上「差距不大」，預期幾週內可望化解爭端。

然而，川普政府與印度關係並非始終順利。今年7月30日，美方曾對印度加徵25%「對等關稅」，不久後又因印度持續購買俄羅斯石油，再追加25%關稅，導致雙邊關係陷入緊張。儘管如此，美印雙邊貿易規模仍超過1900億美元，顯示雙方經濟依存度極高。

至於日本方面，日本首相石破茂8月底接待莫迪訪日，雙方同意深化經濟與安全合作。分析認為，日本若響應美方要求，勢必衝擊與中印兩國的經貿往來，因此即便立場支持制裁俄羅斯，但在具體措施上可能採取謹慎態度。