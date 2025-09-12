川普右臉「嘴角歪斜」畫面曝！還偷打瞌睡　網疑：中風前兆

▲川普被拍到嘴部歪斜，疑似健康出問題。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普日前才因手部出現瘀青讓外界關注其健康狀況，如今又在911的24周年紀念活動上打瞌睡，甚至被捕捉到「右臉異常下垂」的畫面，健康狀況再度備受質疑，有網友更懷疑，這些都是中風前兆。從媒體捕捉到的照片可以看到，川普的右邊嘴角明顯歪曲下垂，看起來十分不自然。

根據《每日野獸報》報導，79歲的川普11日偕同第一夫人梅蘭妮亞前往五角大廈參加911事件24周年追思典禮。但他在活動期間，卻被媒體鏡頭拍到，右半邊臉部及嘴角明顯歪斜垂落，甚至在莊嚴的紀念儀式中疑似打起瞌睡。

???? #BREAKINGNEWS During the 9/11 ceremony Trump was falling asleep. Also while relaxing his face started to droop on one side. This is a significant sign from someone who has recently had a stroke. The man is not medically well. ????pic.twitter.com/iX1fYysYTt — Ford News (@FordJohnathan5) September 11, 2025

相關影像流傳至社群平台後瞬間掀起討論熱潮，網友紛紛對川普的身體狀況表達擔憂。有人觀察指出，「他這種情況維持了整整30分鐘」，另有網友直言，「他的神情相當低落，看起來有些迷茫，彷彿不清楚自己身處何地」。

不過也有支持者跳出來為川普辯駁，堅稱這些健康傳言並非事實，並解釋「川普是因為盟友柯克遇刺過世而情緒受到影響」。截至目前，白宮方面對於川普在活動中的異常表現尚未發布任何官方說明或回應。