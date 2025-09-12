加州深海超萌新物種！　科學家揭「粉色蝸牛魚」神秘面紗

▲新物種「bumpy snailfish」。（圖／翻攝自YouTube／MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)）

圖文／CTWANT

在美國加州（California）外海的深海區域，科學家們近日發現了一種全新的小型蝸牛魚（snailfish）物種。這種小生物不僅因其科研價值而備受關注，更因為外貌「萌度爆表」而成為新晉的海洋明星。

這條學名為「Careproctus colliculi」的新物種，被暱稱為「bumpy snailfish」（凹凸不平的蝸牛魚）。牠擁有淡粉色的柔和光澤、一雙比例過大的藍色大眼睛，以及像甜脆豆般搖晃的身姿，看起來既脆弱又討人喜愛。

「能看到大家和一種深海物種產生連結，真的很令人興奮。」參與這次發現的深海生物學家格林傑（Mackenzie Gerringer）表示，「許多深海生物和我們其實非常相似、很有魅力，是我們的深海鄰居。」

顆粒蝸牛魚的發現地點位於加州中部外海的蒙特利海底峽谷（Monterey Canyon），深達海平面以下約12,000英尺。牠是透過先進的水下工具被觀察並採集，包括遙控潛水器（ROV）和可載人的深海潛艇「艾文號」（Alvin）。

格林傑指出，這些蝸牛魚對深海環境的適應力極強，「牠們能夠忍受巨大的水壓、冰冷的低溫，以及幾乎無光的環境。在我們看來嚴酷的地方，對牠們而言卻是家園。」

其實，「bumpy snailfish」早在2019年就已被採集，但要確認它是否屬於新物種，科學家必須花好幾年時間進行DNA定序與形態學分析。

「新物種的發現是一個緩慢的過程。」格林傑解釋說，「隨著證據逐一拼湊，我們愈來愈清楚，這些魚類過去從未被科學界記錄過。直到這時，我們才得以為它們命名。」

「bumpy snailfish」體長僅約2到3英寸，但絕非僅憑外貌取勝。牠的身體配備了特殊蛋白質，能承受極端壓力，喉嚨內還隱藏著一組「咽頜」（pharyngeal jaws），能幫助牠粉碎堅硬外殼的獵物。

格林傑補充：「在這樣嚴酷環境中，卻有如此脆弱、而在我眼中又極其美麗的生命存在。這提醒我們應該以更開放的態度看待地球上不同的棲息地，並學會真正欣賞深海的奧秘。」

