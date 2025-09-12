頭顱當足球踢！美非法移民摩鐵打工「斬首主管」　曾全裸劫車

▲馬丁內茲持彎刀砍下主管的頭顱。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國德州達拉斯一間汽車旅館驚傳駭人命案，一名擁有犯罪前科的古巴籍非法移民柯波斯-馬丁內茲（Yordanis Cobos-Martinez），因與旅館經理發生口角，竟在經理的妻小前，持彎刀將對方斬首，甚至還將人頭當足球踢，棄置於停車場的垃圾桶，行兇過程十分殘忍。

根據《哥倫比亞廣播公司》報導，案發當天37歲兇手柯波斯-馬丁內茲與另一名員工在打掃房間時，50歲的旅館經理納加馬拉亞（Chandra Nagamallaiah）提醒兩人不要使用壞掉的洗衣機，卻引發馬丁內茲強烈不滿。他因經理不直接使用西班牙語與他溝通，而是透過其他員工翻譯，而感到不滿，因此憤而離開房間，並掏出彎刀揮砍。

監視器畫面顯示，馬丁內茲離開房間後，拔出一把刀砍向死者納加馬拉亞，納加馬拉亞試圖往辦公室逃跑，當時他的妻子與兒子就在現場，兩人驚慌上前阻止，但馬丁內茲仍持刀猛攻，直到經理當場被斬首。

警方指出，馬丁內茲將經理的頭顱「當成足球踢」，將人頭踢往停車場2次，並將頭顱丟進垃圾桶，過程殘忍駭人。

目擊者隨即報警，警員趕到時發現馬丁內茲渾身血跡，手中仍握著凶器。而他也在隨後的錄影偵訊中承認殺害經理。警方表示，這名男子目前已被控加重謀殺罪，並遭羈押不得交保。

移民與海關執法局（ICE）透露，馬丁內茲1月13日才從拘留中心獲釋。由於古巴拒收有犯罪前科人士，美方只能放人。ICE發言人痛批，「這名殘忍罪犯之所以能自由，就是因為古巴不願意接收他。」

事實上，馬丁內茲過去劣跡斑斑，他2017年曾在南太浩湖試圖全裸劫持一名22歲女子的汽車，隔年又因嚴重攻擊罪在哈里斯郡被捕，最後以輕罪換刑坐牢1年。當局還發現他在加州另涉劫車、非法囚禁與拒不到庭等多項罪名，在當地被通緝，因此也被引渡受審。

目前，法院已裁定他不得保釋，相關調查仍在持續進行中。