偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

▲台南市北區仁愛姊妹會與多個社團攜手送暖，帶著書包與麥當勞餐點到玉井層林國小，陪伴偏鄉學童迎新學期。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵偏鄉孩童用教育翻轉命運，台南市北區仁愛姊妹會12日上午發起「用愛守護偏鄉學童」活動，聯合北區婦女會與北區民眾服務社共同參與，特別送上麥當勞套餐與書包文具到玉井區層林國小，為小朋友加油打氣，迎接新學期挑戰。

這場公益活動由北區民眾服務社理事長鄭光復、台南市婦女會理事長童小芸夫婦、北區婦女會理事長柯貝玓，以及仁愛姊妹會會長鄭惠分帶領理監事和幹部，親自將孩子最喜愛的餐點與學用品送到校園。層林國小是台南市腹地最小的國小，今年一年級新生僅3人，校舍又在1月地震受損，月初才完成修復；學校多數學生來自隔代教養，甚至有曾祖父撫育曾孫的情況，生活特別辛苦。

活動籌備過程中，仁愛姊妹會得知一名陳姓新生家庭功能失能，由近九旬曾祖父照顧，令人鼻酸。副會長鄭瑛華更在會勘當下，將身上零用金交給校方，幫助孩子日後繳交雜費與戶外教學費用。校長林水順感謝北區各社團雪中送炭，讓偏鄉孩童感受到社會溫暖，相信孩子們能更堅定學習態度，用教育翻轉命運。

此外，北區民眾服務社已連續十多年在開學時贈送書包文具給弱勢學童，本月初才送愛心列車到開元國小。理事長鄭光復表示，感謝各界長期響應，讓更多孩子因新書包與關懷而展露笑容，也希望吸引更多社會大眾投入，幫助低收入家庭的兒童。

層林國小校長鄭國斌也感謝北區愛心社團，認為這份溫暖正如教育大愛的甘霖，能點亮孩子的希望，厚植未來的成就基礎。他強調，期待透過教育與社會關懷，讓孩子快樂學習、勇敢追夢。