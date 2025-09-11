台南市勞工局促進身障就業　獲2025台灣永續行動獎金獎殊榮

▲台南市勞工局推動「合理調整」專案，榮獲2025亞太暨台灣永續行動獎金獎殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局致力協助身心障礙者融入職場，不僅提供「一條龍」就業服務，更積極推動職涯「合理調整」專案，成功榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」金獎殊榮，市長黃偉哲表示，這不僅展現市府推動身障就業的成果，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs），實踐台南成為「希望家園」的施政願景。

黃偉哲指出，身障朋友在勞動市場常處於弱勢，市府除配合《身心障礙者權利公約（CRPD）》及SDGs相關指標，更透過跨局處及公私協力合作，建立典型、非典型與創業等多元就業服務模式。近年更發展居家就業、線上客服、AI標註等新興工作，協助身障朋友突破行動限制。例如小瑜因先天肌肉萎縮症行動不便，在勞工局居家就業服務支持下，培養電腦專長，成功擔任人工智慧標註與線上客服專員，實現自立生活。

勞工局長王鑫基表示，除一般性與庇護性就業服務，局內更領先全國辦理「晴天坊」展售平台，提供身障朋友線上銷售與公益攤位展售的管道，協助拓展經濟來源。此次「合理調整」專案在全國103件方案中脫穎而出，奪下金獎殊榮，不僅彰顯台南市在推動身障就業平權上的努力，也展現市府與產業界攜手落實永續發展的決心。王鑫基長強調，勞工局將持續推動多元就業模式，讓身障者在職場上找到屬於自己的舞台。