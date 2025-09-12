　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南青年「詐欺討伐隊」登場！　研發AI提款防詐系統守護荷包

▲台南青年團隊「詐欺討伐隊」研發ATM防詐系統，即時提醒民眾避免落入詐騙陷阱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

詐騙手法層出不窮，台南年輕世代也組隊出招！在「2025年台南公共參與行動計畫」中，一群青年組成的「さきとうはつたい（詐欺討伐隊）」團隊，研發出以「人文AI」為核心理念的「ATM提款防詐警示系統」，該系統能偵測民眾是否出現「邊講電話邊操作提款機」等異常行為，並即時透過語音或畫面提醒，避免落入詐騙陷阱。

台南市研考會指出，這套系統是由市府智慧發展中心既有「口罩識別」技術延伸而來，導入「異常通話行為偵測」功能，進一步建構防詐預警網絡。團隊隊長鄭富方目前就讀清華大學，自高中起便深耕資安領域，曾多次在資訊競賽中獲獎。他強調，科技創新不能只追求技術突破，更需兼顧人文價值，這次防詐系統正是落實「科技與人文並進」的實例。

除了「詐欺討伐隊」之外，本屆行動計畫還有其他四組青年團隊展現能量，包括左鎮「拔馬青年小組」用聲音牆保存女性文化；後壁「藝饗旅人」以小聚方式展現災後韌性；成大「老友遊記」開發失智照護APP；以及「台南醬」以街舞融合古禮打造十六歲成年禮演出。

黃偉哲市長表示，青年是城市發展的重要動能，市府將持續支持年輕世代參與公共議題。研考會也將於11月底舉辦成果展，邀市民一同感受青年創意能量。

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元)

OpenAI推出ChatGPT「開發者模式」

OpenAI 今（11日）宣布推出 ChatGPT「開發者模式(Developer Mode)」，以 Beta 功能形式率先向 Plus 與 Pro 用戶開放。這是 ChatGPT 首次支援完整 模型上下文協定（MCP） 客戶端能力，不僅能讀取外部數據，還能執行寫入操作，意味著 ChatGPT 正式邁向「自動化代理」的新階段。

台南工地意外！45歲工人墜落12米受困

台南市勞工局促進身障就業獲2025台灣永續行動獎金獎殊榮

台南男夜市突發心肌梗塞消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

即／台南玉井橋周邊施工挖破水管！水噴4層樓高

