華航年底推「會籍積分制度」　特惠票、團體票首納累積

▲▼華航，中華航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲華航今年底將推出全新「會籍積分制度」放大會員優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

實施36年的華航會員哩程酬賓制大改版，華航今(4日)宣布，2025年底將推出全新「會籍積分制度」，為台灣首家採用「積分制度」的航空公司，每一趟飛行都成為會籍晉升和續卡的助力，會員可彈性使用哩程，不但可兌換機票、座艙升等、商品，積分更首度將特惠機票、團體機票納入累積計算。

華航今年底將推出全新「會籍積分制度」，升級會員權益且每趟飛行都可積分，華航表示，自1989年起，華夏哩程酬賓計劃已陪伴會員飛行無數旅程，未來新制度將以「積分」為核心，並首次將特惠機票、團體機票納入累積計算，讓會員的每一趟飛行都能發揮價值。

針對會員舊制的福利，華航強調，在新會員制度下，會員現有會籍所享有的禮遇將完全保留，權益不變，未來兩年至2027年前，會員級別僅會晉升，不會降等。

華航表示，為了讓會員在新制度上線後，計算舊有哩程對應新制的積分，即日起華航於官網同步啟動「積分試算器」服務，方便會員試算每趟旅程可獲得的積分；同時官網AI客服將化身「哩享助理」，全天候解答新制度相關問題。

華航指出，全新制度將哩程視為「貨幣」，可自由轉讓及合併使用，會員可透過購買方式，隨時補足所需哩程，達成兌換門檻，也可「購買哩程」當禮物贈送親友；同時提供優惠價格，重新啟用近期失效的哩程，再結合帳戶內有效哩程靈活運用。

另華航也將推出電子票券平台，讓會員使用哩程兌換全台超過130個品牌商品與服務，並打造專屬訂房平台，讓訂房即可累積哩程，亦可選用哩程折抵房費。

此外，華航會員哩程也能傳遞愛心做公益，華航表示，全新會員制度也將推出永續會員子計畫外，華航也是國籍航空首創將哩程納入公益哩程捐贈計畫，會員可將哩程轉換為現金，支持合作公益團體。

「長榮航空馬拉松」預計10月26日在台北總統府前盛大開跑，為鼓勵跑者挑戰自我，長榮航空也祭出前史上最多的參賽禮遇，包括不限組別，每跑1公里送無限萬哩遊100哩程，最高可累積4,200哩。該項獎勵制度被譽為「邊跑邊存哩程」的創舉。

09/03 全台詐欺最新數據

