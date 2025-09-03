　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

財政部將撥付35億補助款！南投縣可望償債30億　零負債達標

▲南投縣議會臨時會召開，審計室肯定許淑華縣府施政及財政表現。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣議會臨時會召開，審計室肯定許淑華縣府施政及財政表現。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院於上月底三讀通過114年度追加預算案等，行政院也承諾依據立院主決議，依法立即撥付追加的636億元一般性補助款給各地方政府；南投縣長許淑華表示，縣府將在收到補助款後，按照今年度計畫先行償還約30億元，讓南投縣首度達到零負債的目標。

南投縣議會2日召開第20屆第15、16、17次臨時會，審計室主任李錦玫進行「113年度南投縣總決算審核報告」，指出縣府近年執行各項開源節流措施，113年度總決算賸餘41億1564萬餘元，累計賸餘44億5496萬餘元；截至113年止，公共債務未償餘額30億1895萬元，債務管理經財政部考評為優等，整體財政狀況穩健。

▲南投縣議會臨時會召開，審計室肯定縣政府施政及財政表現。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，地方政府財政大量仰賴中央的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，日前已收到財政部公文，新的《財政劃分法》統籌分配稅款金額迄今尚未確定，但5月份被刪減的一般性補助款35億元將能順利撥給地方，可以鬆一口氣，儘管何時能撥發還未收到公文，一般性及計畫型的補助比例如何變動也無法確定，但縣府會盡力爭取對地方最有利的方案。

許淑華強調，行政本一體，中央與地方政府都是為照顧民眾，只要中央積極與地方政府溝通、釋出相對善意，地方就會配合，希望能做到財政穩定、公平性，讓各縣市能正常規劃每一年的進度及編列預算，展現中央照顧地方的美意；他也感謝審計室對縣府施政及財政表現的肯定及建議，縣府會持續努力。

另7、8月份豪雨、颱風、冰雹等天災對南投縣造成損害，其中農業損失約2億7千萬元、道路修復近500件約21億元，縣府表示均已向中央申請，希望儘快核定，讓南投縣農民及山區居民早日恢復正常生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Google神秘推文引爆猜測
蕾菈離婚「情色教主發聲力挺」　狠批男方
9月購車優惠出爐！　進口、國產休旅拚了
一查明年機票「780元飛日本」　真相曝光！網吵翻：想買又害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證　利益衝突疑慮再起

財政部將撥付35億補助款！南投縣可望償債30億　零負債達標

台電台南區處攜手台灣血液基金會　捐血116袋傳遞愛心

勞工局開學首發防騙宣導列車　駛進台南高商提醒青年慎選打工

台鐵花蓮站新、卸任站長交接！徐榛蔚出席見證：生命共同體

嘉信開發捐贈派遣耳機　助南消精準搶救提升勤務效率

「禾氣合秝」奪2025舒食盒餐甄選優選　全國唯一代表台南入榜

77歲嬤訪友迷途火車站　屏東潮州警方貼心送她回家

向英雄致敬！基隆93秋祭國殤典禮　邱佩琳主祭緬懷先烈

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證　利益衝突疑慮再起

財政部將撥付35億補助款！南投縣可望償債30億　零負債達標

台電台南區處攜手台灣血液基金會　捐血116袋傳遞愛心

勞工局開學首發防騙宣導列車　駛進台南高商提醒青年慎選打工

台鐵花蓮站新、卸任站長交接！徐榛蔚出席見證：生命共同體

嘉信開發捐贈派遣耳機　助南消精準搶救提升勤務效率

「禾氣合秝」奪2025舒食盒餐甄選優選　全國唯一代表台南入榜

77歲嬤訪友迷途火車站　屏東潮州警方貼心送她回家

向英雄致敬！基隆93秋祭國殤典禮　邱佩琳主祭緬懷先烈

93軍人節慰勞海巡弟兄　管碧玲赴宜蘭致贈加菜金

AIT談終戰80年提「飛虎隊」　美國、中華民國空軍並肩抵抗法西斯

Lizi栗子悲催童年曝光！　搶饅頭吃連塑膠袋都咬

聖得福北市合建案量達3萬坪土地　「這裡」最多海砂屋

磁暴來襲睡不好？「5個方法」幫助入眠　強迫自己入睡最要不得

約正妹跑山卻變在床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

國安官員：北京93閱兵展現與民主國抗衡　威懾力超出島鏈放眼全球

別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

魔神樂2連敗！古久保看見求勝心暫不降二軍　談四洋投可能性

屋主用屋頂留言嗆聲！　Google地圖驚見「去你的」

【誰才是年輕人】外國小哥爬山快累趴 路上長輩卻輕鬆愜意XD

地方熱門新聞

台南爆紅夜奇鴨、菜奇鴨被問爆　市府回應

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

丹娜絲屋損慰助金核撥逾9.5億元黃偉哲：從速、從寬、從實

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

施工打翻松香水　高雄一家7口燒傷送醫

SUMITOMO挖土機競標8輪最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

新營醫院首例「在宅急症照護」成功36歲患者居家康復成典範

開學焦慮別慌！部桃精神科主任教調適祕訣

中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

空拍+水砲機器人聯手！台南消防局打造智慧救災新模式

桃園致力兒少保護　開辦系列課程助專業升級

成醫直通高雄茄萣！101都會公車正式啟航通勤就醫更省時

更多熱門

相關新聞

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

台北市長蔣萬安不滿行政院主計總處擴大解釋一般性補助款，藉此砍個別縣市的補助款；國民黨立法院黨團今（28日）召開記者會批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人鼻息，看來賴清德總統還嫌民調不夠低，而且政院現在的做法，是想讓各地方政府向部會「求爺爺拜奶奶」嗎？黨團將提法案反制。

許淑華：南投縣明年可望零負債

許淑華：南投縣明年可望零負債

新財劃法上路！地方政府大補包　明年統籌分配稅款劇增4165億

新財劃法上路！地方政府大補包　明年統籌分配稅款劇增4165億

楊瓊瓔轟政院刪地方救命錢　卓榮泰反嗆：委員有體會政院痛苦嗎？

楊瓊瓔轟政院刪地方救命錢　卓榮泰反嗆：委員有體會政院痛苦嗎？

台南市議會臨時會閉幕黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南市議會臨時會閉幕黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

關鍵字：

南投縣議會臨時會財政劃分法統籌分配稅款一般性補助款零負債

讀者迴響

熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

江祖平爆公開男方正面清晰照

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面