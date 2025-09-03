財政部將撥付35億補助款！南投縣可望償債30億　零負債達標

▲南投縣議會臨時會召開，審計室肯定許淑華縣府施政及財政表現。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法院於上月底三讀通過114年度追加預算案等，行政院也承諾依據立院主決議，依法立即撥付追加的636億元一般性補助款給各地方政府；南投縣長許淑華表示，縣府將在收到補助款後，按照今年度計畫先行償還約30億元，讓南投縣首度達到零負債的目標。

南投縣議會2日召開第20屆第15、16、17次臨時會，審計室主任李錦玫進行「113年度南投縣總決算審核報告」，指出縣府近年執行各項開源節流措施，113年度總決算賸餘41億1564萬餘元，累計賸餘44億5496萬餘元；截至113年止，公共債務未償餘額30億1895萬元，債務管理經財政部考評為優等，整體財政狀況穩健。

許淑華指出，地方政府財政大量仰賴中央的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，日前已收到財政部公文，新的《財政劃分法》統籌分配稅款金額迄今尚未確定，但5月份被刪減的一般性補助款35億元將能順利撥給地方，可以鬆一口氣，儘管何時能撥發還未收到公文，一般性及計畫型的補助比例如何變動也無法確定，但縣府會盡力爭取對地方最有利的方案。

許淑華強調，行政本一體，中央與地方政府都是為照顧民眾，只要中央積極與地方政府溝通、釋出相對善意，地方就會配合，希望能做到財政穩定、公平性，讓各縣市能正常規劃每一年的進度及編列預算，展現中央照顧地方的美意；他也感謝審計室對縣府施政及財政表現的肯定及建議，縣府會持續努力。

另7、8月份豪雨、颱風、冰雹等天災對南投縣造成損害，其中農業損失約2億7千萬元、道路修復近500件約21億元，縣府表示均已向中央申請，希望儘快核定，讓南投縣農民及山區居民早日恢復正常生活。