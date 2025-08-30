　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／聯想首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　未來中心3概念機亮相

記者任以芳／天津報導

大陸筆電Lenovo聯想開放中外媒體參觀位於天津科技人工智能中心，三款未來感十足的概念筆電同場亮相。其中，今年在CES美國消費電子展驚艷全球的「ThinkBook卷軸屏AI PC」再次曝光。《東森新媒體ETtoday》記者實際體驗用手隔空操空螢幕快感，14吋瞬間「捲」至16.7吋，被外界稱為「卷王」，該機成為世界首創已經成功量產，本月26日奪下「紅點至尊獎」與「iF金獎」兩項全球工業設計至高榮譽，另外太陽能與透明螢幕概念機也曝光，有如進入科幻世界，帶您一起去體驗。

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 聯想天津聯想AI未來中心展廳開放中外媒體 。（圖／記者任以芳攝）

全球PC龍頭聯想（Lenovo，「聯想集團」），邁入第41個年頭，每年在CES美國消費電子展都會讓外界有所期待，像是今年ThinkBook Plus Gen6 Rollable橫空出世，成為全球「首款」螢幕可捲動的筆電，簡直打破外界想像。

《東森新媒體ETtoday》記者這次走進位於天津聯想AI未來中心展廳，現場展示三台前超前衛概念機。工作人員率先展示「卷王」ThinkBook卷軸筆電螢幕如畫卷般自動展開，14吋畫面瞬間放大至16.7吋，默認狀態下為14吋（5:4比例），適合日常攜帶，當螢幕可順滑展開至16.7吋（8:9比例），面積瞬間提升近五成，甚至可以用手隔空操控螢幕，一樣可以自由靈活升降，螢幕有如畫卷般乖乖的「收捲」。

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 聯想「卷王」亮相獲得紅點獎與iF設計獎並稱世界三大設計獎 。（圖／記者任以芳攝）

本月26日，聯想這台捲軸螢幕筆電獲得紅點獎與iF設計獎並稱世界三大設計獎，被譽為國際工業設計的「風向標」。紅點評審團直言，螢幕展開瞬間帶來強烈的「wow moment」；iF設計獎評審團則評價，「它打破了傳統筆電形態的邊界，絕不墨守成規。」

卷軸螢幕能完全收納於機身內，外殼採用可回收鋁材並結合拉絲工藝，呈現極致纖薄與高端質感，重量1.7公斤，非常輕巧，目前開始量產，定價是3299美元起售，續航7小時。

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 聯想太陽能筆電還在研發，可應對節能減碳年代 。（圖／記者任以芳攝）

除了「卷王」，現場另一焦點是「YOGA太陽能概念筆電」。該機搭載新型高效光伏模組，日光轉換率高達24%，在陽光下充電20分鐘即可支持約1小時使用，為節能減碳時代提供新選擇。

現場工作人員向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，目前除了卷軸螢幕開始量產，太陽能筆電、透明顯示筆電都是概念機還在研發，但共同勾勒出PC產業未來AI創新路徑。

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 聯想概念機透明螢幕有如科幻電影 。（圖／記者任以芳攝）

第三台概念機有如科幻產品，「ThinkBook透明螢幕概念筆電」，其設計靈感來自電影《鋼鐵人》中的「賈維斯」。這款電腦配備17.3吋micro-LED透明顯示屏，亮度高達1000尼特，讓使用者在觀看數位內容的同時仍能透視背後環境，實現數位與現實的融合。

現場展示一盆向日葵，透明筆電融入AIGC（人工智慧生成內容）功能，能即時識別環境資訊。例如輸入人名後，螢幕會顯示相關背景資料；輸入地點則能提供地理資訊與歷史背景。聯想特別加入可調透光率功能，用戶可選擇全透明、半透明或不透明模式，保護隱私，靈活應對不同場景。

▲▼ 聯想、概念機、透明螢幕、科幻 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲聯想三大概念機捲軸（量產）、太陽能、透明螢幕。（圖／記者任以芳攝）

走過41年研發之路，聯想坐穩全球PC老大位置，聯想在全球7個國家有12個基地，在大陸有44個製造基地。聯想集團創新產業園(天津)智能製造負責人趙天銓接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「智能化的設備有兩條筆記本的生產線，一條線自動化備數量在60多台，只有30不到40位員工，相對於傳統的工廠來講，少了30%~40%，目前來看雖然可以再精簡，考量各方生產因素，這樣人力配置是業界領先。」

聯想（天津）有限公司副總經理 謝小可向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，隨著聯想40年歷史，如今在天津深耕，越來越多業務與員工正加速向當地聚集。目前，聯想在天津已有約3000名員工，註冊法人公司超過100家。2024年營收突破300億元，產業園區年產出超過300萬台智能產品，涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦與伺服器，產值超過百億元人民幣，逐步形成完整的科技製造與創新生態。

他也指出，聯想在天津的戰略可概括為「一總部、兩園區、四中心」，北京與天津並列雙總部，進一步鞏固北方區域樞紐地位；包括現有的創新產業園，以及距離工廠約6公里的創新科技園，未來將容納約5000名員工；聚焦創新業務集聚、北方供應鏈布局，最終推進智能製造及綠色零碳技術作為一個窗口，向全大陸甚至是全世界進行推廣。

▼  聯想在天津的戰略可概括為「一總部、兩園區、四中心」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 聯想、未來中心、ＡＩ、「卷王」螢幕曝光、概念機、透明螢幕、太陽能筆電、捲軸螢幕 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／聯想首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　未來中心3概念機亮相

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會籲國人參加我方抗戰活動

騎士撞上紅綠燈「頭卡進燈罩」！躺地等救援號誌還在閃

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

23名藝人被查　陸委會：就是與中共合作「推給經紀公司也要負責」

2陸女花超12萬元找「24位鮮肉陪爬泰山」　一路搧風、照顧情緒

台灣沒紀念抗戰？陸委會：國防部有辦　預算被砍「沒花大錢宣傳」

習近平主持中共中央政治局會議　擬將「促進中國民族團結進步」立法

23位被查藝人「安全下莊」　陸委會警告：下次必動用規定！

從幼稚園開始常吃！　8歲陸童「愛吃辣條」竟確診結腸癌

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

影／聯想首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　未來中心3概念機亮相

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會籲國人參加我方抗戰活動

騎士撞上紅綠燈「頭卡進燈罩」！躺地等救援號誌還在閃

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

23名藝人被查　陸委會：就是與中共合作「推給經紀公司也要負責」

2陸女花超12萬元找「24位鮮肉陪爬泰山」　一路搧風、照顧情緒

台灣沒紀念抗戰？陸委會：國防部有辦　預算被砍「沒花大錢宣傳」

習近平主持中共中央政治局會議　擬將「促進中國民族團結進步」立法

23位被查藝人「安全下莊」　陸委會警告：下次必動用規定！

從幼稚園開始常吃！　8歲陸童「愛吃辣條」竟確診結腸癌

藍湖颱風今天將生成！最新路徑曝光　午後炸雷雨

狗都比你會賺錢！牠靠1行為成網紅　存款超過白領月薪

台股震盪創新高　輝達、蘋果炒熱科技題材

台積電逃過一劫！三星等3公司「中國豁免」被撤銷　專家分析內幕

國人青睞海外投資　專家曝「滿手美元資產的最大風險」

韓妞「敷面膜隱藏用法」一定要學！冰湯匙幫助消水腫、精華液不浪費

咖啡「買9送9」、冰品飲料「買2送2」　超商周末優惠懶人包

交往女高中生「偷藏249部性影像」　男友下場曝光

AI概念股領跌！美股收黑、那指重挫逾1％　台積電ADR跌3.11％

午後「冷心低壓」炸冰雹雷雨！　新北等5縣市飆38℃

【裝傻比賽冠軍】深夜開賓士炸街 還反問警：這樣很大聲嗎？

大陸熱門新聞

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會回應

閱兵沒西方政要出席　陸：是為了銘記歷史

8歲陸童「愛吃辣條」竟患上結腸癌

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

影／超科幻前衛！聯想首創「螢幕捲起來」

台灣沒紀念抗戰？陸委會：預算被砍沒花大錢宣傳

2陸女花超12萬元找24位鮮肉陪爬泰山

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

習近平主持中共中央政治局會議 擬將「促進中國民族團結進步」立法

吳京出品電影票房僅26萬元　6天就撤檔

邀請國民黨老兵參加閱兵　陸國防部：對其功績的褒揚

更多熱門

相關新聞

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

重啟核三公投將在823登場，民眾黨主席黃國昌今（21日）進行「核三延役投同意」車掃前受訪表示，連美國總統川普都發文說，太陽光電和風電產業是世紀騙局，在美國發展光電所造成的負面效果是什麼？良田美地沒有了、電價不斷攀升，「這樣的問題民進黨還打算把頭繼續埋在沙子裡面，當鴕鳥視而不見嗎？還打算繼續把在野黨非常懇切希望民進黨徹底重新檢討錯誤能源政策，當成又是中共同路人在扯台灣後腿嗎？」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

中國反內捲　太陽能產業再開會議

中國反內捲　太陽能產業再開會議

南京新百貨　逛街像走太空艙漫步

南京新百貨　逛街像走太空艙漫步

網傳光電板無法掩埋燃燒拆解？查核中心闢謠

網傳光電板無法掩埋燃燒拆解？查核中心闢謠

關鍵字：

聯想概念機螢幕太陽能透明螢幕科幻

讀者迴響

熱門新聞

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

風田宣布結婚！　

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面