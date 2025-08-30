影／聯想首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　未來中心3概念機亮相

記者任以芳／天津報導

大陸筆電Lenovo聯想開放中外媒體參觀位於天津科技人工智能中心，三款未來感十足的概念筆電同場亮相。其中，今年在CES美國消費電子展驚艷全球的「ThinkBook卷軸屏AI PC」再次曝光。《東森新媒體ETtoday》記者實際體驗用手隔空操空螢幕快感，14吋瞬間「捲」至16.7吋，被外界稱為「卷王」，該機成為世界首創已經成功量產，本月26日奪下「紅點至尊獎」與「iF金獎」兩項全球工業設計至高榮譽，另外太陽能與透明螢幕概念機也曝光，有如進入科幻世界，帶您一起去體驗。

▲ 聯想天津聯想AI未來中心展廳開放中外媒體 。（圖／記者任以芳攝）

全球PC龍頭聯想（Lenovo，「聯想集團」），邁入第41個年頭，每年在CES美國消費電子展都會讓外界有所期待，像是今年ThinkBook Plus Gen6 Rollable橫空出世，成為全球「首款」螢幕可捲動的筆電，簡直打破外界想像。

《東森新媒體ETtoday》記者這次走進位於天津聯想AI未來中心展廳，現場展示三台前超前衛概念機。工作人員率先展示「卷王」ThinkBook卷軸筆電螢幕如畫卷般自動展開，14吋畫面瞬間放大至16.7吋，默認狀態下為14吋（5:4比例），適合日常攜帶，當螢幕可順滑展開至16.7吋（8:9比例），面積瞬間提升近五成，甚至可以用手隔空操控螢幕，一樣可以自由靈活升降，螢幕有如畫卷般乖乖的「收捲」。

▲ 聯想「卷王」亮相獲得紅點獎與iF設計獎並稱世界三大設計獎 。（圖／記者任以芳攝）

本月26日，聯想這台捲軸螢幕筆電獲得紅點獎與iF設計獎並稱世界三大設計獎，被譽為國際工業設計的「風向標」。紅點評審團直言，螢幕展開瞬間帶來強烈的「wow moment」；iF設計獎評審團則評價，「它打破了傳統筆電形態的邊界，絕不墨守成規。」

卷軸螢幕能完全收納於機身內，外殼採用可回收鋁材並結合拉絲工藝，呈現極致纖薄與高端質感，重量1.7公斤，非常輕巧，目前開始量產，定價是3299美元起售，續航7小時。

▲ 聯想太陽能筆電還在研發，可應對節能減碳年代 。（圖／記者任以芳攝）

除了「卷王」，現場另一焦點是「YOGA太陽能概念筆電」。該機搭載新型高效光伏模組，日光轉換率高達24%，在陽光下充電20分鐘即可支持約1小時使用，為節能減碳時代提供新選擇。

現場工作人員向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，目前除了卷軸螢幕開始量產，太陽能筆電、透明顯示筆電都是概念機還在研發，但共同勾勒出PC產業未來AI創新路徑。

▲ 聯想概念機透明螢幕有如科幻電影 。（圖／記者任以芳攝）

第三台概念機有如科幻產品，「ThinkBook透明螢幕概念筆電」，其設計靈感來自電影《鋼鐵人》中的「賈維斯」。這款電腦配備17.3吋micro-LED透明顯示屏，亮度高達1000尼特，讓使用者在觀看數位內容的同時仍能透視背後環境，實現數位與現實的融合。

現場展示一盆向日葵，透明筆電融入AIGC（人工智慧生成內容）功能，能即時識別環境資訊。例如輸入人名後，螢幕會顯示相關背景資料；輸入地點則能提供地理資訊與歷史背景。聯想特別加入可調透光率功能，用戶可選擇全透明、半透明或不透明模式，保護隱私，靈活應對不同場景。

▲聯想三大概念機捲軸（量產）、太陽能、透明螢幕。（圖／記者任以芳攝）

走過41年研發之路，聯想坐穩全球PC老大位置，聯想在全球7個國家有12個基地，在大陸有44個製造基地。聯想集團創新產業園(天津)智能製造負責人趙天銓接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「智能化的設備有兩條筆記本的生產線，一條線自動化備數量在60多台，只有30不到40位員工，相對於傳統的工廠來講，少了30%~40%，目前來看雖然可以再精簡，考量各方生產因素，這樣人力配置是業界領先。」

聯想（天津）有限公司副總經理 謝小可向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，隨著聯想40年歷史，如今在天津深耕，越來越多業務與員工正加速向當地聚集。目前，聯想在天津已有約3000名員工，註冊法人公司超過100家。2024年營收突破300億元，產業園區年產出超過300萬台智能產品，涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦與伺服器，產值超過百億元人民幣，逐步形成完整的科技製造與創新生態。

他也指出，聯想在天津的戰略可概括為「一總部、兩園區、四中心」，北京與天津並列雙總部，進一步鞏固北方區域樞紐地位；包括現有的創新產業園，以及距離工廠約6公里的創新科技園，未來將容納約5000名員工；聚焦創新業務集聚、北方供應鏈布局，最終推進智能製造及綠色零碳技術作為一個窗口，向全大陸甚至是全世界進行推廣。

▼ 聯想在天津的戰略可概括為「一總部、兩園區、四中心」。（圖／記者任以芳攝）