「304洄瀾」遊花蓮掀熱潮！預約贈好禮秒殺　推薦再送伴手禮

▲預約搭乘「304洄瀾東海岸線」郵輪式公車贈好禮，一上線官網預約名額瞬間額滿。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極推動公共運輸行銷補助計畫，與市區客運業者華聯客運合作推出搭乘「304洄瀾東海岸線」郵輪式公車，指定班次凡四人以上至少一人設籍外縣市的旅客預約報名，即贈送當日行程午餐及防蚊膏，如在社群軟體分享搭乘照片並推薦2位朋友，限額贈送旅客花蓮伴手禮，一上線即引發熱烈迴響，官網預約名額瞬間額滿。

花蓮縣政府建設處表示，本次活動除了提供便捷舒適的交通服務，成功預約的旅客還能享有免費午餐與防蚊膏，並於行程中打卡推薦即可再獲贈花蓮特色伴手禮，為旅程增添驚喜與溫暖。貼心加值的服務不僅吸引了外地遊客，更帶動口碑效應，讓304洄瀾東海岸線成為旅遊新亮點。

「304洄瀾東海岸線」為台灣好行路線之一，停靠景點包含石梯坪、芭崎瞭望台、豐濱消防栓、大石鼻山步道等景點，沿路遠望太平洋，感受東海岸風景之美。路線採郵輪式公車模式停靠，旅客可在每一個景點停留一段時間後再原車搭乘往下一站，對旅客搭乘非常便利。

縣府進一步指出，推廣大眾運輸不僅能有效降低碳排放、減少自駕車輛進入市區與景點，還能舒緩交通壅塞，提升整體旅遊秩序與安全。透過公共運輸集中旅遊，降低違規停車與車輛爭道的風險，讓行人及騎乘機車、自行車的民眾更有安全的用路空間，也符合政府積極倡導的「人本交通、停讓文化」。

縣府表示，此次304洄瀾東海岸線的成功推出，正是公共運輸結合行銷的最佳示範，也展現花蓮在推廣低碳永續觀光與道路交通安全上的努力成果。未來將持續檢視需求，爭取經費研議更多結合公共運輸的行銷補助，持續評估各種公共運輸優惠措施以鼓勵民眾優先選擇搭乘，打造更便利且友善的花蓮旅遊公共運輸網絡。

