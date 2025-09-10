中秋公益禮盒超吸睛！烏魚子變鳳梨酥　雲嘉南分署推創意伴手禮

▲雲嘉南分署精選15款中秋禮盒，結合在地食材與公益理念，邀民眾支持弱勢就業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署精選15款來自「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」的特色禮盒，邀請民眾以實際行動支持在地產業與弱勢就業，即日起可於「好時光靚市集」網站訂購，為節日增添儀式感，也讓溫暖心意化為就業力量。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導非營利團體傳承地方特色，帶動社區產業發展。今年特別精選6家單位、15款中秋禮盒，包括以心智障礙青年畫作包裝的餅乾禮盒，以及將烏魚子結合鳳梨酥的創新點心，讓消費者在送禮同時感受傳統與創意的巧妙融合。

其中，雲林口湖「金湖休閒農業發展協會」推出「李記烏魚子鳳梨酥禮盒」、「海中寶烏金條禮盒」；嘉義「友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社」推出「好嘉筍禮盒」；台南「雅比斯生命關懷協會」推出「月映脆情中秋義式脆餅禮盒」。此外，也有由身心障礙朋友親手製作的公益好禮，如「台灣共融協會」的「We are fine together 動物同樂會禮盒」、「Flying into outer space 外星球的午茶時光禮盒」、「Diving into the sea 寧靜時刻禮盒」；「台南市安安社會福利發展協會」的「甜入杏福禮」、「喜得心願盒」、「安安柚淨禮」；「嘉義市啟智協會」推出「中秋雲霧茶禮盒」、「團圓禮盒」、「花樣禮盒」。

劉邦棟補充，這些禮盒不只是美味伴手禮，更凝聚了許多弱勢族群的努力，透過訂單讓中高齡者、身心障礙者及弱勢婦女，在製作與銷售過程中累積技能、重建自信，「工作不只是收入，更是一股穩定向前的力量。」據統計，「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」至今已在雲嘉南地區補助近兩千個就業計畫，創造逾1.3萬個工作機會，並持續協助單位強化商品力與創新力，讓在地產業與弱勢就業共同成長、持續茁壯。

相關禮盒資訊可至「好時光靚市集」網站（https://www.besttimemarket.com/）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/yctmepp）查詢，歡迎民眾與企業團體踴躍選購，一起用美味支持公益，讓中秋更有意義。