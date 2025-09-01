出國10天！公婆狂宣傳「逼媳多送9盒伴手禮」含鄰居　結局更火了　

▲公婆竟要求買親戚與鄰居的伴手禮。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻抱怨，暑假帶孩子出國10天，結果回國後不僅沒有放鬆，反而因「伴手禮」被公婆氣到翻白眼。她透露，只準備伴手禮給同事，卻被公婆逼著分送親戚、鄰居等9人。回國隔天，她還沒整理行李就被追問，甚至遭酸「摳門又自私」，引發其他網友大罵「他家的親戚關你X事！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，暑假帶孩子出國度假，她每次出國都會帶伴手禮給同事們，因為大家有這習慣，互相分享也合理。

未料公婆四處宣傳他們一家出國玩10天，回國搭機時，老公在機場才突然說，要預留伴手禮給「1個伯伯、2個姑姑、2個舅舅、還有3個鄰居和親戚」，讓她錯愕不已，「怎麼不早說，這樣是要帶多少禮盒？」

更傻眼的是，回國隔天她還沒來得及整理行李，公婆就急著追問伴手禮在哪。原PO解釋還沒整理完，公婆卻不滿直嗆她「摳門又自私」，甚至抱怨媳婦怎麼連點心都不分給親戚。她氣得直呼，「自己老人團出去玩也是買一堆回來，到處發到親戚鄰居，現在連我們出國也要算進去？」

不僅如此，公婆還情緒勒索表示，他們老人團出遊都會買一堆伴手禮，而且一回到家就會騎車去送禮。聞言，原PO超級不爽，「連我們出去玩也要算進去？」

底下網友也罵聲一片，「他家的親戚關你X事...莫名其妙」、「回他們～是先生不買」、「先生自己為何不在機場隨便買幾盒送親友？為何一定要拿你買的」、「出國玩10天是值得炫耀的事？公婆幹嘛到處宣傳，很無聊」、「既然都說你摳了，以後不用送了」、「很不喜歡這種送禮習俗」、「伴手禮當喜餅發」、「最好這次先黑，不然每次出國回來都要買」、「怎麼會覺得伴手禮自動是媳婦的責任呢？先生還活著吧」。