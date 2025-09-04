　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泡麵排第3！外國人「超愛的台灣伴手禮」前10名曝　這1物突然爆紅

網搜小組／曾筠淇報導

到其他縣市旅遊，或者出國玩，很多人都會買伴手禮！如果外國朋友到台灣玩，都會買什麼伴手禮呢？又是什麼樣的東西絕對不會踩雷？台灣廚師、節目主持人詹姆士就在YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」上，分享「外國觀光客最愛的台灣伴手禮Top 10」

台灣伴手禮第10名：客家花布

客家花布很具有代表性，且又不太占空間，因此是許多外國朋友喜歡的伴手禮。詹姆士也表示，客家花布很值得買，「如果是老外，我也會買這個！」

台灣伴手禮第9名：珍珠奶茶吊飾

在揭曉答案之前，小編不斷提示這樣東西很能代表台灣，且很多外國人都是因為「它」而認識台灣，因此詹姆士也馬上猜到，答案就是珍珠奶茶。不過，因為真正的珍珠奶茶帶不走，所以外國朋友便會帶珍珠奶茶造型的小吊飾回國。

台灣伴手禮第8名：菜市場購物袋

第8名是菜市場購物袋，詹姆士說，在迪化街那邊有一家店，還有日本人會進去搶購。小編則補充，外國人現在也很流行買裝車輪餅、雞蛋糕的那種紙袋，因為他們覺得上面印著企鵝很可愛。至於這個購物袋的真正名字，則是「茄芷袋」，詹姆士說，這個袋子在台灣真的很常看到，但「也不知道為什麼，它突然就紅了」。

台灣伴手禮第7名：造型悠遊卡

第7名就是造型悠遊卡，詹姆士說，悠遊卡真的是蠻便民的，還可以買東西。小編還爆料，詹姆士有一個海綿寶寶造型的悠遊卡。

▲▼台灣伴手禮。（圖／YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」授權引用）

▲外國人最愛的台灣伴手禮是鳳梨酥。（圖／YouTube頻道「詹姆士官方專屬頻道」授權引用）

台灣伴手禮第6名：水果乾

第6名是水果乾！詹姆士大讚「台灣果乾真的很厲害」，他還馬上拿出番茄果乾，力讚很好吃，但現在真的不好買。

台灣伴手禮第5名：茶葉、茶包

第5名是很多人都會買的茶葉、茶包，詹姆士也表示，「台灣的茶真的很厲害，而且台灣茶在不同的海拔，然後不同的烘焙方式，然後有不同的季節去摘採，它就有不同的名字，我覺得這很厲害」。

台灣伴手禮第4名：零食類（如義美小泡芙、津津蘆筍汁）

台灣有很多零食也是很受歡迎，像是小泡芙、蘆筍汁、八寶粥、仙草蜜等。一旁的導演就說，他之前曾看過一名國外的創作者說，自己從沒想過原來蘆筍會有汁，所以後來就買了很多回國。

台灣伴手禮第3名：泡麵、拌麵

詹姆士本來心想，「鳳梨酥」也該上榜了，但第3名其實是泡麵、拌麵。

台灣伴手禮第2名：台灣啤酒（尤其水果口味）

第2名的台灣啤酒不論是歐洲人還是日本人，都很喜歡，而且也覺得台灣的啤酒杯很有意思。詹姆士也補充台灣有趣的文化，「當你發現，你酒量沒有特別好，然後遇到有一些殺氣比較重的時候，你真的不能跟他眼神對到！」然後如果已經喝得有點醉了，那就頭低低的，「不要看誰，萬一看到，你就是要喝酒，這也是台灣喝酒有趣的文化」。

台灣伴手禮第1名：鳳梨酥、蛋黃酥

第1名無庸置疑就是鳳梨酥！過年、過節，就是常看見很多人排隊購買，「外國人看到路上在排隊，這麼多人買鳳梨酥跟蛋黃酥，你一定會買來試試看，這很正常！」

詹姆士最後也說，這就是外國觀光客喜歡的台灣伴手禮前10名，但他相信，絕對不是只有這些東西受歡迎，這就是一個有趣的分享！

本文經「詹姆士官方專屬頻道」授權引用

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

伴手禮外國觀光客詹姆士

