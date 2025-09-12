　
國際

美中外交國防首長「連續通話」　分析：川習會又邁進一小步

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中國外交部長王毅10日舉行電話會談，同一天美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也與中國國防部長董軍視訊通話。專家分析，這2次連續性會談將為「川習會」鋪路，但警告不要期待雙方立刻見面。

《法新社》報導，2國外交與國防高層接連談話，增加了美中領袖親自會晤的希望。川普與習近平2019年以來不曾會面，雙方上次通話是在今年6月。

盧比歐在電話中表示，希望與中國建立「建設性且開放對話」，王毅則形容會談富有成效，但同時警告「美方近期的負面言行，損害了中國的正當權益」。另據中國《央視》報導，董軍在通話中警告赫格塞斯，「對中國的遏止、威懾或干涉都將是徒勞的。」

新加坡南洋理工大學（NTU）副教授駱明輝（Dylan Loh）分析，這些對話是「朝向良好方向的一小步」，但仍有許多步驟要走。外界一直期待美中領袖於10月底至11月初的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會晤，但考量情勢變化快速，一切尚存變數。

新加坡國立大學（NUS）副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）也認為這些談話可能「為川習會鋪路」，但現階段一切仍不明朗。眾所皆知，川普可能非常迅速改變決定，因此現在預測立刻就會舉行領袖峰會，依然為時過早。

日本創價大學東亞專家林大偉（Lim Tai Wei）說，直到雙方達成「已敲定的會談議程清單」之前，習近平不太可能證實與川普會面的日期與可能性，「中國獨特的政治體系，不允許與川普舉行峰會期間，出現任何意外。」

美中因為貿易戰而升溫的緊張情勢，在今年4月之後顯著緩和。川普8月表示預計今年或稍晚訪問中國，並指出2國經濟關係已有改善。
 

 
09/10 全台詐欺最新數據

美「援台預算」增至303億！　美眾院通過國防授權法

美中川習會關稅貿易戰

