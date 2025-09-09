川普關稅協議為何都有「波音採購」？專家曝5原因

▲與美國達成關稅協議的國家，幾乎都會隨之宣布大筆波音飛機的訂單。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）在國際貿易領域打破傳統慣例，不僅挑戰既有的自由貿易協定，更傾向與各國簽訂細節不多、象徵意義濃厚的雙邊框架協議。而其中最引人注目的，便是航天航空器製造商波音（The Boeing Company）客機的大量採購。

據《CNBC》報導，自川普在4月宣布關稅措施以來，1個交易模式逐漸浮現：與美國達成貿易協議的國家，幾乎都會隨之宣布大筆波音飛機的訂單。

例如，南韓總統李在明訪問華府期間，大韓航空宣布購買103架波音飛機，總值362億美元，並與奇異航太（GE Aerospace）簽下137億美元的協議，這被視為該航空史上最大規模的交易。

日本也在美日貿易協議中下單100架波音飛機，不過未公開金額。甚至馬來西亞、印尼與柬埔寨等較小型的經濟體，也將波音採購納入與美國的貿易框架之中。

今年5月，英國也在與美國簽署的貿易協議中訂購價值100億美元的波音飛機。幾天後，英國航空（British Airways）的母公司「國際航空集團」（IAG）更宣布再購入32架波音飛機，總額127億美元。

對此，專家指出，波音採購成為談判籌碼的原因之一在於「政治效應」。航空顧問公司「MIDAS Aviation」創辦人格蘭特（John Grant）分析，飛機訂單具備極高的公開能見度，符合川普一貫追求「曝光度」的風格。飛機不僅價格高昂，還能作為貿易合作的鮮明象徵。

亞洲協會政策研究所副總裁卡特勒（Wendy Cutler）則補充，這些高額訂單能讓各國展現縮減對美貿易順差的誠意，而這正是川普動用緊急權限徵收關稅時所提出的理由。

飛機訂單還有額外優勢。與鋼鐵、農產品不同，波音客機的進口幾乎不會引發美國貿易夥伴國內產業的不滿，不會面臨太大的政治阻力。例如日本長期保護稻米產業，而南韓則是美國第4大鋼鐵出口國。

此外，飛機交付往往需要多年時間。根據市場研究公司「Forecast International」，波音的訂單積壓期長達11.5年，空中巴士（Airbus）也有約10.6年的交付期。這意味著各國航空公司在宣布採購時，並不會立刻承受沉重的財務壓力。

不過，這並非單純的政治表演。隨著全球觀光產業回溫，各國的航空公司確實需要更多新型飛機。瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）資深宏觀策略師Homin Lee便指出，美製客機正是這種貿易協議中最合適的項目。

根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association）的預測，全球航空公司淨利潤將從2024年的324億美元增長至2025年的360億美元，利潤率將上升至3.7%，總營收預計達9790億美元，創下歷史新高。

除了經濟層面外，波音還承載著美國的象徵意義。卡特勒強調，波音是1家具代表性的美國企業，而在全球飛機製造業幾乎由波音與空巴2大巨頭壟斷的格局下，各國的選擇其實有限。

儘管波音近年來屢屢爆出安全爭議，例如2024年阿拉斯加航空（Alaska Airlines）客機艙門面板脫落事件、吹哨人的指控以及品質問題，但專家認為波音已在製程上做出改進。《路透社》8月的報導指出，多家航空公司高層已對波音的生產品質恢復信心。

截至目前，美國貿易代表辦公室（Office of the U.S. Trade Representative）尚未回覆《CNBC》的置評請求。

