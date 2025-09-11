　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京「創紀錄暴雨」氣象廳發通知！萬戶停電　羽田機場52航班取消

▲▼日本東京羽田機場的停車位總是一位難求。（圖／VCG）

▲日本東京羽田機場。（圖／VCG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受秋雨鋒面與暖濕氣流影響，日本關東及中國地方11日出現極端大雨，東京都與神奈川縣多地1小時雨量突破100毫米，造成河川氾濫與嚴重淹水，部分地區更創下觀測史上新高。氣象廳針對橫濱市中區、岡山縣等地發布「記錄性短時間大雨資訊」，警告災害風險升高，呼籲民眾提高警覺。

氣象廳指出，11日下午起，暖濕空氣大量流入，加上上空冷空氣影響，導致關東地區大氣極度不穩，午後雨雲急速發展。東京目黑區綠丘1小時降雨量高達134毫米，世田谷區92毫米、羽田機場88.5毫米，均創下當地單小時降雨紀錄。神奈川川崎市也觀測到每小時100毫米強降雨、世田谷區谷澤川、品川區立會川均傳出河川氾濫。

橫濱市中區晚間10點50分前一小時降下約100毫米豪雨，岡山縣高梁市同樣出現每小時90毫米強降雨，兩地皆被列為「記錄性短時間大雨」警戒區。中國地方的岡山、廣島、山口部分地區已發布土石流警報，低窪及地下設施淹水風險也大增。

大雨導致多處災情與交通癱瘓。東京目黑區綠丘與自由丘2戶住宅出現淹水，另有1戶發生地板下積水。橫濱市西區與中區，出現人孔蓋噴水、道路積水達腳踝。民眾形容雨勢如「倒水桶」，伴隨強風與雷聲，行人只能撐傘涉水而行。

此外，根據東京電力公司電網網站消息，截至下午3點24分，共有超過1萬戶家庭停電，其中東京約7450戶、千葉縣1070戶、神奈川縣790戶、埼玉縣630戶、群馬縣150戶。

▲▼東京「創紀錄暴雨」氣象廳發警告！萬戶停電　羽田機場52航班取消。（圖／翻攝氣象廳）

▲氣象廳11日針對橫濱市中區、岡山縣等地發布「記錄性短時間大雨資訊」。（圖／翻攝氣象廳）

交通方面，羽田機場下午3時起因雷擊暫停地勤作業，導致全日國內航班已有超過50個航班被取消。取消航班共52個。另外，東海道新幹線、JR東海道線、橫須賀線、南武線等多條鐵路因大雨一度停駛，傍晚陸續恢復運行。部分私鐵如東武Skytree線仍有區間停駛，東急目黑線則已恢復全線行駛。

氣象廳研判，南方暖濕氣流與茨城縣東風在關東南部交會，造成積雨雲急劇發展，這種天氣型態過往也曾引發類似大雨。預計關東甲信、近畿、東海地區至12日仍維持大氣不穩，局部1小時雨量恐再超過50毫米，24小時累積雨量東海可達200毫米，關東甲信及近畿則有100毫米。氣象廳提醒，若天色驟暗、冷風驟起等積雨雲徵兆，應盡速進入堅固建物避難，並持續關注最新氣象資訊，嚴防土石流、洪水與淹水災情。

09/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金鐘國親口告知婚訊！《RM》超暖反應全錄下

閱之海筆記／滿洲國之花：女間諜川島芳子的失身之謎

事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

明天(12日)到下周高溫炎熱，午後局部地區有雷陣雨。菲律賓東方海面和南海為一大低壓帶，未來不排除有熱帶系統發展，是否會增強為颱風仍要觀察，下周後期要留意。

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」

日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」

日本防衛預算破新高　中國關切

日本防衛預算破新高　中國關切

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

日本暴雨淹水交通氣象

