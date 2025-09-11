日本買iPhone 17最多省近5千「退稅再省10%」！大票愣：飛了啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iPhone 17系列正式發表，但台灣定價不便宜，讓不少網友感覺被當盤子，甚至有人喊要趁匯率低去日本帶。實測換算，日本iPhone 17 Pro Max 含稅價19萬4800日圓，折合台幣約4萬0086元，對比台灣官網4萬4900元，等於一開箱就比國內便宜近5千元；若再到電器行辦理外國人退稅，等於把10%消費稅退回來，話題引發討論。

一名網友在PTT回文，列出台灣售價與日本（含稅）價，以台灣售價來說，iPhone 17 系列價格如下：

iPhone 17：29900/36900

iPhone AIR：36900/43900/50900

iPhone Pro：39900/46900/53900

iPhone Pro Max：44900/51900/58900/72800

日本售價如下（已換算成台幣）：

iPhone 17：26710/33912

iPhone AIR：32884/40086/47288

iPhone Pro：37000/44201/51404

iPhone Pro Max：40086/47288/54491/67867

還有網友回文指出，如果去知名電器行購買能退稅的話，似乎還可以退10%消費稅，「194800（日圓），我現在用網銀買匯0.2067，到時候再用雙幣卡消費回饋1%，再退稅是不是贏麻了？」

貼文引發討論，「四萬元！還可以再退稅，飛日本了啦」、「Pro Max退稅是不是差快一萬啊」、「日本直營沒有退稅，要去電器行才可以。但開賣前幾個月都是沒貨狀態。再來是保固只能回日本保沒有全球保，拍照只有在日本才會有快門聲。」

另外，旅遊達人「風塵萬里 旅人手札」於粉專表示，他不反對去日本玩順便買iPhone 17，不過買前必須先注意5點，包括「日版的在日本拍照無法關靜音（在台灣沒差）」、「蘋果直營店無法免稅（被某國人玩壞）」、「地區保固台灣的授權維修中心大機率不收。」

再來是「日本為全eSIM版本，實體卡在台灣轉換為eSIM需要手續費。」最後他提醒，「電器賣場雖然有較大機率能退稅，但你才來旅遊幾天，能看到實際有存貨的時間大概也是明年，結果別人都用了好幾個月。」