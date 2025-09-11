午後雷雨連一周　下周後期可能有颱風發展

▲未來一周有午後雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12日)到下周高溫炎熱，午後局部地區有雷陣雨。菲律賓東方海面和南海為一大低壓帶，未來不排除有熱帶系統發展，是否會增強為颱風仍要觀察，下周後期要留意。

氣象署預報員張竣堯表示，明天到周日各地多雲到晴，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率，明天和周六環境轉東南風，恆春半島、台東有零星短暫陣雨；下周一、下周二水氣減少，天氣更晴朗，各地晴到多雲，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨區限縮大台北、南部地區和其他山區，有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四環境吹偏東風，張竣堯指出，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯說明，未來一周天氣穩定，要留意午後雷陣雨，沒有下雨時高溫炎熱，各地普遍高溫32到35度，都會區和近山區平地有機會到36度以上。

至於熱帶系統或颱風預測，張竣堯表示，未來菲律賓東方海面和南海將會是一個大低壓帶環境，不排除有熱帶系統發展，但台灣未來一周受太平洋高壓勢力影響，熱帶系統直接影響台灣機率偏低，至於下周後期熱帶系統發展和後續路徑要再觀察，是否發展成颱風待周末和下周觀察會比較準確。