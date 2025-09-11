躺著賺贏上班族！日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣　曝驚人收入

▲台中警方查獲3名從日本來台賣淫的女子。（圖／民眾提供）

記者羅翊宬／編譯

隨著日圓持續貶值與日本國內薪資水準停滯，日本部分年輕女性選擇跨海從事性交易等工作，尋求更高的收入。外貌直逼女偶像的日本年輕女性透露，赴台灣、韓國甚至菲律賓「短期打工」，一個月至少入帳300至400萬日圓（約新台幣82萬元）。她們坦言，雖然風險不少，但在海外能快速累積財富和經驗。

根據日媒《律師JP News》，受訪的A女過去曾前往菲律賓馬尼拉、台灣與澳門「出差」，她表示因為生活費與整形開銷龐大，光靠在日本的工作難以支應。她透露，經由業界人脈牽線，第一次赴海外工作，短短2週就進帳200萬日圓，相當驚人，讓她之後每當經濟緊繃時，就選擇再度出國工作。

她強調，當初雖擔心語言不通及治安風險，但實際上住宿條件意外不差，通常由中國人經營的宿舍提供餐飲與清潔，甚至能與其他日本女孩分享業界情報。

然而，異國賣淫並非毫無風險。A女提到，有些客人會要求搭配毒品，雖然未曾被強迫使用，但相關交易環境始終存在隱憂。她也曾遭遇客人醉酒拖延付款，卻得不到業者協助，只能自行承擔後果。她指出，這行業「所有責任都要自己負」，而在社群平台帳號留下飛機或國旗表情符號，往往是這些出國工作的女性彼此辨認的暗號。

▲日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春，警方針對旅宿業者進行臨檢。（圖／達志影像／美聯社）

B女則主要往返台灣、韓國與新加坡。她起初是為了籌措整形費用，之後發現海外收益遠勝日本，乾脆將其視為穩定收入來源。她透露，由於機票等費用須自行承擔，但亞洲因交通費用低、距離近而成為首選，不過若前往美國、澳洲，加上住宿與旅費成本，每日收入甚至能突破50萬日圓。

她坦言，自己常與同行交換情報，自由選擇合作店家，逐漸擺脫依賴仲介的模式。

B女也提到，這些「海外工作」雖然金額龐大，但背後仍有陷阱。部分女性遭遇跨國匯款詐騙，辛苦賺來的報酬被中間人侵吞。她說，儘管如此，仍有許多人視此為「事業」，平均每天接待超過10名客人，以短時間大量接單換取高額報酬。

撰寫該篇報導、熟悉日本性產業生態的中山美里指出，全球多數國家對賣淫持禁止立場，但也有部分地區視為合法職業。無論社會對此的道德評價為何，實際情況是，隨著經濟壓力與日圓疲弱，日本女性跨海從事性工作的案例正在增加。