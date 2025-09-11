日本防衛預算破新高　中國：不允許軍國主義捲土重來

▲日本將從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳提供）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛省公布2026年度防衛費概算要求，高達8兆8454億日圓（約新台幣1.9兆元），金額創下歷史新高。對此，中國國防部發言人蔣斌嚴詞批評，認為日本軍力擴張已超越「專守防衛」所需範圍，甚至放話，「決不允許軍國主義捲土重來」。消息一出立即在日本國內引發熱議，日本網友反嗆中國才是地區安全的威脅者。

根據日媒《共同社》，日本政府正在推動防衛力大幅強化，規劃在2023至2027年的五年內投入約43兆日圓軍事預算。此次提出的2026年度概算要求，不僅創下最高紀錄，還包含在九州部署改良型12式陸基反艦遠程導彈，射程可涵蓋中國沿海地區。

對於日本軍事動向，中國國防部在例行記者會上表達嚴重關切。蔣斌批評日本「發展遠超專守防衛所需，包括進攻性武器裝備」。他並指出，中國剛舉行了抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，呼籲日本應深刻反省侵略歷史、切實尊重亞洲鄰國和國際社會的安全關切，在軍事安全領域謹言慎行，避免重蹈歷史覆轍。

不過，中國官方的言論在日本國內引發反彈。《產經新聞》報導底下湧入大量日本網友留言，「多虧了你們，無論怎麼增加軍事費都有正當理由，謝謝」、「自家軍備擴張成那樣，還有臉說別人」、「別干涉他國內政」、「因為真正的邪惡軸心就在身邊」、「中國到底憑什麼這樣說」、「先擔心自己國家的問題吧」。