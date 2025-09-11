　
地方 地方焦點

三重玫瑰立體停車場進度超前　力拚2026年5月完工

▲三重玫瑰立體停車場進度超前 力拚2026年5月完工。（圖／新北市交通局提供）

▲三重玫瑰立體停車場力拚2026年5月完工。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長陳純敬今（11日）下午前往視察三重區玫瑰立體停車場新建工程，指示施工團隊務必落實工地安全與品質管理，以順利推進工程進度，力拚2026年5月順利完工，提供市民更安全、便利的停車環境。

陳純敬表示，為因應三重地區快速的發展及停車需求的增加，市府積極向中央爭取前瞻補助經費，三重玫瑰立體停車場新建工程爭取到中央2億5000萬元補助，由工務局新工處辦理興建地下1層、地上8層的共構大樓停車場，目前工程進度超前，未來完工後可提供458個汽車停車位及70個機車停車位。

▲三重玫瑰立體停車場進度超前 力拚2026年5月完工。（圖／新北市交通局提供）

▲副市長陳純敬視察三重區玫瑰立體停車場新建工程。

交通局副局長金肇安並指出，除可紓解民眾停車需求以外，更整合了派出所及可容納200人的市民活動中心，未來能讓員警有更好的值勤環境，維護治安，同時也讓市民擁有舒適的休閒活動場所。

交通局表示，三重玫瑰立體停車場未來將提供汽車充電樁，也將導入車牌辨識，智慧尋車系統及悠遊卡、LINE PAY與APPLE PAY多元智慧支付等，提升車輛進出場效率和停車服務品質。交通局並將持續全力以赴，打造人本安全、智慧交通的宜居城市目標大步邁進。

新北表揚2174名優良教師　侯友宜感謝陪伴孩子成長

新北表揚2174名優良教師　侯友宜感謝陪伴孩子成長

教師節即將到來，新北市政府今（11日）舉辦「2025年度優良教育人員表揚典禮」，今年獲獎的教育工作人員共2174位，由新北市長侯友宜頒獎予獲獎教師。侯友宜表示，為因應教育環境快速變化，市府會投入更多資源在教育，建置優質學習環境，做老師堅強的後盾，共同培育優秀人才。

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

新北打造優質水環境　勇奪國家卓越建設獎8大獎

新北打造優質水環境　勇奪國家卓越建設獎8大獎

瑞芳漁民節歡慶表揚　凝聚新北漁村情誼

瑞芳漁民節歡慶表揚　凝聚新北漁村情誼

停車場新北市三重區陳純敬智慧交通

