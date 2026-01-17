　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

▲新北救護能量全面升級 侯友宜致敬消防英雄。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜特別授階予搜救犬Aqua，Aqua去年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」競賽，自全球38個國家的頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲全球第五名。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府消防局今（17日）舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節誌慶活動，市長侯友宜出席向全體消防與義消人員致敬，感謝大家長年站在第一線，於每一次危急時刻守護市民生命財產安全。侯友宜並勉勵同仁持續精進救援專業，提升救護技術與裝備量能，強化城市防災韌性，打造更安全的新北市。

侯友宜指出，新北市的防災救援能量有目共睹，過去5年來新北火災件數下降超過20%；OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率提升到12.13%，成功挽救2,955人的寶貴生命。侯友宜也說，新北市結合高科技配備提升救災量能，像是利用無人機在高樓頂空灌救滅火，克服雲梯車無法進入狹小巷弄的困境；同時採用高規格的救護車，在「秒秒必爭」的救援任務中，搶救更多的生命。

▲新北救護能量全面升級 侯友宜致敬消防英雄。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市政府消防局17日舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節誌慶活動，市長侯友宜出席並感謝全體消防與義消人員守護市民安全。

今日活動中，侯友宜特別授階予搜救犬Aqua，並表示搜救犬隊隊員吳唯逸與Aqua去年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」競賽，自全球38個國家的頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲全球第五名，非常不容易。此外，新北市義消也在去年全國義勇消防人員體技能交流賽中，勇奪「無人機運用」、「車禍救援」、「繩索救援」三項冠軍，展現厚實的救援量能。

消防局說明，今日活動現場展示多項精實救災救護演練，內容涵蓋電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目，並運用空拍機、雷達探測器、影音與光纖影像等高科技救災設備，讓市民朋友更深入了解消防人員在危險時刻，如何以專業與科技守護生命安全。此外，活動也結合親子與宣導元素，讓防災知識全面融入市民生活。

▲新北救護能量全面升級 侯友宜致敬消防英雄。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市結合高科技配備增強救災量能，不斷提升技術，在「秒秒必爭」的救援任務中，搶救更多的生命。

▲新北救護能量全面升級 侯友宜致敬消防英雄。（圖／新北市新聞局提供）

▲活動現場展示多項精實救災救護演練，內容涵蓋電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目。

【更多新聞】

►快訊／影響4.6萬戶！基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑被聲押

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市龜山樂活運動館新建工程　打造優質全齡運動環境

走訪桃園北橫自然風光　2026角板山行館梅花季登場

校園交通安全扎根　龜山警走進世紀綠能工商做宣導

推廣親子藝文活動　馬祖新村馬幼藝所《魔法包子鋪》登場　

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

醫院大廳2萬鈔票撒地沒人撿！台中警尋獲失主　他才知錢不見了

桃園市龜山樂活運動館新建工程　打造優質全齡運動環境

走訪桃園北橫自然風光　2026角板山行館梅花季登場

校園交通安全扎根　龜山警走進世紀綠能工商做宣導

推廣親子藝文活動　馬祖新村馬幼藝所《魔法包子鋪》登場　

救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

新北社規師齊心營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

中國用電量飆到全球第一！規模竟是美國2倍　AI電力戰開打

西門町滷味送桃園　外送員到門口不按鈴！拍照交差「自己吃」

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

燒錢太兇撐不住　ChatGPT要放廣告了！免費用戶先看到

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

台南變態男潛入大學女廁偷拍！剛被判刑「又拍一次」下場慘

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

地方熱門新聞

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

走訪桃園北橫風光　2026角板山行館梅花季登場

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

馬祖新村馬幼藝所　《魔法包子鋪》登場　

龜山警走進世紀綠能工商　宣導安全用路觀念

交警走進高雄榮總台南分院提醒上下班遠離大車視野死角

新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

暖暖公民座談會登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

鴻矅商務空間台南中華東路館開幕打造東區創業與企業成長新據點

2026角板山行館梅花季今起開幕

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

更多熱門

相關新聞

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

農曆新年前大掃除是台灣家庭傳統的「年度重置」時刻。新北市環保局鼓勵市民提早行動，透過環境整理、垃圾清除，將霉運掃除，迎接好運、財氣與福氣。今（17日）上午於石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙拼乾淨」，以實際行動整理環境，迎接煥然一新的農曆新年。

新北社規師營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

新北社規師營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀和尚悲心弘願

藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀和尚悲心弘願

驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北即刻送醫復健

驚見鳳頭蒼鷹誤陷黏鼠板　新北即刻送醫復健

新北旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

新北旗艦型日照中心啟用　侯友宜：持續強化長照服務

關鍵字：

新北市消防救援技術

讀者迴響

熱門新聞

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

三峽晚間死亡車禍！母載女碰撞大貨車不治

李多慧台中搭車被認出！下車「1舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面