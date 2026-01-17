救命數字會說話！新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

▲侯友宜特別授階予搜救犬Aqua，Aqua去年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」競賽，自全球38個國家的頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲全球第五名。（圖／新北市新聞局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府消防局今（17日）舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節誌慶活動，市長侯友宜出席向全體消防與義消人員致敬，感謝大家長年站在第一線，於每一次危急時刻守護市民生命財產安全。侯友宜並勉勵同仁持續精進救援專業，提升救護技術與裝備量能，強化城市防災韌性，打造更安全的新北市。

侯友宜指出，新北市的防災救援能量有目共睹，過去5年來新北火災件數下降超過20%；OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率提升到12.13%，成功挽救2,955人的寶貴生命。侯友宜也說，新北市結合高科技配備提升救災量能，像是利用無人機在高樓頂空灌救滅火，克服雲梯車無法進入狹小巷弄的困境；同時採用高規格的救護車，在「秒秒必爭」的救援任務中，搶救更多的生命。

▲新北市政府消防局17日舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節誌慶活動，市長侯友宜出席並感謝全體消防與義消人員守護市民安全。

今日活動中，侯友宜特別授階予搜救犬Aqua，並表示搜救犬隊隊員吳唯逸與Aqua去年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」競賽，自全球38個國家的頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲全球第五名，非常不容易。此外，新北市義消也在去年全國義勇消防人員體技能交流賽中，勇奪「無人機運用」、「車禍救援」、「繩索救援」三項冠軍，展現厚實的救援量能。

消防局說明，今日活動現場展示多項精實救災救護演練，內容涵蓋電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目，並運用空拍機、雷達探測器、影音與光纖影像等高科技救災設備，讓市民朋友更深入了解消防人員在危險時刻，如何以專業與科技守護生命安全。此外，活動也結合親子與宣導元素，讓防災知識全面融入市民生活。

▲新北市結合高科技配備增強救災量能，不斷提升技術，在「秒秒必爭」的救援任務中，搶救更多的生命。

▲活動現場展示多項精實救災救護演練，內容涵蓋電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目。